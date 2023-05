Industrie automobile

Cognizant travaille avec des entreprises automobiles du monde entier et possède plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de la sécurité. Un grand nombre de nos solutions de sécurité de bout en bout s'appuient sur les principales plateformes cloud de nos partenaires AWS, Google et Microsoft. Elles offrent une vue à 360 degrés de l'écosystème de sécurité de votre organisation et protègent de manière globale vos opérations, vos ateliers et les processus de votre chaîne d'approvisionnement.

Cognizant Mobility

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs doivent également veiller à ce que leurs véhicules et sous-systèmes restent à l'abri des cyberattaques, aujourd'hui et à l'avenir. C'est là que Cognizant Mobility entre en jeu. Notre équipe d'experts en automobile et en sécurité travaille en permanence sur des solutions conçues pour assurer la sécurité des véhicules et pour se protéger contre les menaces pour les sous-systèmes électroniques et les pièces. Basés sur l'expérience de nos experts en sécurité et des meilleures pratiques, les services Cognizant comprennent notamment :