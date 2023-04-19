Passer au contenu principal Skip to footer
Durabilité
Contact

Accompagner les entreprises vers la durabilité

La transition durable peut entrainer des bouleversements pour les entreprises. Mais offre également la possibilité de renoncer aux processus linéaires pour adopter des business models circulaires et régénérateurs.
Pour tirer parti de la durabilité, il faut de nouveaux modèles opérationnels, soutenus par de nouveaux flux de données et systèmes d'information qui permettent d'accélérer les changements significatifs.
Des analyses à la mise en œuvre, Cognizant offre des services de conseil en durabilité et des solutions dans le cadre d'un solide écosystème de partenaires. Cognizant aide les entreprises à protéger la planète, réduire leur empreinte environnementale et à faire de leurs engagements en matière de durabilité des objectifs réalisables.
Deep Green : l'entreprise nouvelle génération

Découvrez comment l'impératif de durabilité modifie l'attitude des entreprises à l'égard des régulateurs, investisseurs, clients et de la planète.

En savoir plus

Nos compétences

Réduire votre empreinte environnementale

Pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone, les entreprises doivent adopter plus rapidement un fonctionnement durable. Cognizant aide les entreprises à prendre les mesures nécessaires en utilisant les technologies numériques comme le machine learning, l'exploration de données, les jumeaux numériques, l'IoT et l'automatisation robotisée pour s'assurer que les informations environnementales sont complètes, précises, vérifiables et exploitables.

Nous conseillons et mettons en œuvre des programmes qui aident les entreprises à :

  • Améliorer le suivi de leurs empreintes carbone, eau et sur la biodiversité en utilisant des stratégies de flux de processus et d'automatisation
  • Identifier les points névralgiques en matière de consommation en énergie et ressources grâce à la structuration des données et au suivi numérique
  • Analyser les scénarios de réduction d'impact en utilisant des indicateurs de coût paramétriques, de qualité et de conformité
Télécharger l'ebook

Faire progresser la gestion des données durables

Comme les rapports sur la durabilité sont souvent liés au cycle de rapport annuel, la collecte de données sur la durabilité devient un exercice fastidieux. Cognizant aide les entreprises à mettre en place un processus de reporting efficace en :

  • Automatisant le reporting ESG pour qu'il soit plus précis et vérifiable grâce à des stratégies de données intégrées
  • Rendant le reporting prospectif et proactif grâce aux socles de données cloud pour les écosystèmes d'informations ESG
  • Établissant une connectivité et un échange de données simples entre les parties prenantes à l'aide de plateformes de partage de données

Concevoir pour la prochaine génération

La concurrence croissante, le changement climatique et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement exigent de nouveaux produits et modèles d'entreprise qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats et de réduire l'impact sur l'environnement.

Cognizant associe l'IoT, l'évaluation du cycle de vie et des capacités d'ingénierie produit pour aider ses clients à :

  • Harmoniser les indicateurs de durabilité, de coût, de qualité et de conformité pour la gestion de l'innovation produit à l'aide de solutions logicielles intégrées.
  • Créer des feuilles de route pour des business models de type « produit en tant que service » qui dissocient la création de valeur de l'utilisation des ressources.
  • Déployer des évaluations automatisées et exploitables du cycle de vie fournissant des informations standardisées sur l'empreinte du produit à l'ensemble des parties prenantes.

Réinventer la fabrication des produits

De nouveaux modes de production durables peuvent aider votre entreprise à réduire ses coûts et ses déchets, à améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité. Mais pour y parvenir, les entreprises doivent se débarrasser des outils et des systèmes existants peu compatibles avec des modes de production durables.

Découvrez comment les offres de Cognizant en matière de durabilité peuvent aider votre entreprise à :

  • Transférer des informations cloisonnées sur la durabilité et la production, au sein d'un tableau de bord d'indicateurs (KPI) permettant un benchmark des performances à l'aide de solutions modernes de gestion des données.
  • Automatiser le suivi et l'analyse de l'énergie, des déchets, de l'eau et des émissions pour permettre un reporting ESG plus efficace et prédictif
  • Créer des jumeaux numériques d'environnements de fabrication pour tester, exécuter et optimiser virtuellement vos opérations et réduire la consommation de ressources.

Améliorer les décisions d'approvisionnement

Les entreprises peuvent réduire l'impact environnemental de leurs produits en analysant chaque étape de leur chaîne d'approvisionnement et en étudiant les risques éventuels au-delà de leurs fournisseurs de premier rang. Il faut également moderniser les systèmes et les processus de gestion des données afin de garantir une meilleure visibilité et des actions pertinentes.

Les solutions de Cognizant d'approvisionnement durable et de gestion de la chaîne logistique permettent à votre entreprise de :

  • Concevoir des scénarios rentables de réduction d'impact de « scope 3 » en utilisant des jumeaux numériques de chaîne d'approvisionnement fournissant des informations sur l'impact environnemental, la conformité et le coût des matériaux entrants.
  • Évaluer ses fournisseurs au-delà du premier niveau et éliminer les risques de non-conformité avec les nouvelles lois sur la diligence raisonnable à l'aide de solutions complètes de gestion des risques logistiques.

Expertise sectorielle

Nos services de durablité accompagnent les secteurs suivants :

Industrie

Augmenter votre efficacité et vos rendements, en réduisant le coût des opérations et l'empreinte de votre production. Nos facilitateurs numériques prennent en charge la planification, la logistique inversée, la gestion du cycle de vie et l'évaluation.

Transport et logistique

Gagner en visibilité sur la gestion opérationnelle des flottes et des fournisseurs grâce à des services qui permettent de décarboner des flottes.

Distribution et biens de consommation

Améliorer la durabilité et atténuer les risques grâce à une connaissance approfondie de la composition et des produits finis. Nous proposons des solutions de chaîne d'approvisionnement transparentes et facilitons l'obtention de certifications, dans les domaines du vêtement, de l'alimentation et en matière de travail des enfants et de durabilité sociale.

Énergie

Optimisez la réduction des émissions et mettez œuvre des solutions numériques qui vous aident à minimiser vos coûts et impacts environnementaux tout en maximisant la fiabilité, la résilience et la stabilité du système.

Communication, médias et technologie

Alors que la demande pour vos services augmente et que votre empreinte s'agrandit, exploitez des solutions qui améliorent votre efficacité énergétique, facilitent le « tower management », le développement de nouveaux produits et l'adoption d'un modèle circulaire avec une exploitation durable des centres de données.

Industrie pharmaceutique

Intégrer la durabilité dans les processus et la chaîne logistique de votre entreprise afin de réduire ses déchets, sa consommation de ressources et ses émissions de gaz à effet de serre, et de vous conformer aux réglementations.

Assurance

Permettre l'avènement d'une société saine, sûre, résiliente et durable grâce à une meilleure compréhension de la prévention et de la gestion des risques environnementaux.

Banques et marchés de capitaux

Intégrer les considérations ESG dans les processus de gestion des risques et dans la conception des produits de finance verte afin de permettre des opérations bancaires durables.

Points de vue

BLOG

Évaluer un nouvel objectif : action climatique dans le football professionnel

Cognizant collabore avec l'Eintracht Francfort pour mesurer son empreinte carbone tandis que la durabilité se fraie un chemin dans le monde du sport.

En savoir plus
vue d'un terrain de football à travers un filet de but

RAPPORT

Une démarche non seulement verte,mais réellement verte

Face à l'urgence de lutter contre le changement climatique et l'épuisement des ressources, une nouvelle génération d'entreprises émerge.

Lire le rapport

RAPPORT

Comment devenir une ville d'avenir

La prospérité d'une ville tient plus à sa résilience qu'à son intelligence. Découvrez six moyens pour les villes de concrétiser leur vision.

Lire l'e-book

BLOG

Trois étapes pour évaluer l'empreinte environnementale de ses produits

Au-delà des promesses de la neutralité carbone, adoptez une approche évolutive, vérifiable et fondée sur des données pour rendre compte de l'impact de vos produits sur l'environnement.

En savoir plus
image générique sur les opérations durables

BLOG

Quels sont les avantages de l'économie circulaire pour votre entreprise ?

Les modèles économiques circulaires permettent de constituer un capital économique, naturel et social en éliminant les déchets, en maintenant les produits et les composants en usage et en réintroduisant les matériaux dans le cycle de vie du produit.

En savoir plus
couleurs irisées

BLOG

Relever les trois principaux défis du reporting sur la durabilité

Voici comment les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs ESG et assurer la continuité de leurs activités face aux changements en cours.

En savoir plus
prairie et carte du monde

BLOG

Trois moyens de se préparer à l'économie circulaire

Voici comment jeter les bases d'un modèle de consommation plus durable.

En savoir plus
herbage

BLOG

Préparez-vous à l'ère de la neutralité carbone

Voici trois façons pour les entreprises de se préparer à l'ère de la neutralité carbone.

En savoir plus
soleil brillant sur la terre

BLOG

Transformer les promesses climatiques en responsabilité et en action

Actions et investissements des entreprises les plus efficaces pour réduire leur impact environnemental.

En savoir plus
ouvrier du bâtiment

BLOG

D'une vision centrée sur le carbone à une stratégie de durabilité basée sur les données

Pour dépasser une approche uniquement axée sur le carbone, les entreprises ont besoin d'une stratégie de données qui les aide à gérer les informations relatives à toute une série d'impacts sociaux et environnementaux.

En savoir plus
feuilles d'une plante

BLOG

Comment les entreprises peuvent faire face à la pénurie d'eau

En plus de leurs objectifs de neutralité carbone, les entreprises doivent également réduire leur empreinte hydrique afin de diminuer les risques de perturbation et de garantir un accès à l'eau potable pour tous.

En savoir plus
eau tombant d'une feuille dans un lac
CAS CLIENT

En pratique

Maintenir la fraîcheur des données alimentaires

Découvrez comment Cognizant a mis en œuvre une solution IoT pour aider une chaîne de magasins à économiser 18 millions de dollars et à limiter la détérioration des aliments.

Lire le cas client
employé d'une épicerie faisant l'inventaire des produits

Nos partenaires

Nous consultons des experts en matière de données et de rapports ESG et de services cloud hyperscale pour fournir à nos clients des solutions durables basées sur un écosystème.

