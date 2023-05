IoT et ingénierie

Allier physique et numérique Les technologies IoT fusionnent les mondes physique et numérique, en connectant les entreprises, en extrayant des informations et favorisant l'autonomie. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre chiffre d'affaires, la durabilité et votre position de leader sur le marché. La convergence des mondes numérique et physique crée de nouvelles opportunités de marché. Mais elle présente également de nouveaux défis pour les entreprises. Chez Cognizant, nous aidons les entreprises à se moderniser rapidement pour anticiper les exigences des clients et du marché et agir instantanément. En connectant les espaces, les produits, la fabrication industrielle et la mobilité moderne, nos ingénieurs fournissent des plateformes IoT pour vous aider à repenser vos opérations, proposer des expériences innovantes et créer des produits de nouvelle génération. Résultats : une croissance durable du chiffre d'affaires, des marges optimisées et des valorisations améliorées.