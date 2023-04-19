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IoT et ingénierie
Contact
Trois collègues travaillent sur une carte mère d'ordinateur.

L'innovation rendue possible

L'IoT et les technologies connectées sont en train de transformer notre manière de vivre, de travailler et de nous divertir. Toutefois, comment concrétiser ces ambitions techniques ?

Nous réalisons nos idées audacieuses et brillantes grâce à l'ingénierie avancée, à la réflexion innovante et aux solutions évolutives. En fusionnant l'expertise approfondie dans un domaine avec l'IA, l'edge computing et l'automatisation, nous aidons les entreprises à relier les dimensions physique et digitale. Nos produits intelligents, nos opérations connectées et nos expériences digitales font avancer le monde.

Que vous soyez dans le secteur manufacturier, automobile, l'industrie pharmaceutique, la technologie médicale, les services publics ou autre, nous favorisons la transformation dans tous les secteurs pour vous permettre d'innover en toute confiance.

Résultat ? De nouveaux flux de recettes, des coûts réduits, des opérations plus intelligentes et des expériences client personnalisées.

Grâce à l'ingénierie de l'IoT et aux solutions connectées, vous vous projetez dans l'avenir en avant-première.

Concrétiser votre vision
NOTRE IMPACT

Des résultats métier concrets, des effets éprouvés

Entre les milliards d'économie et les lancements produit en avance, découvrez comment nous aidons les clients à s'imposer quels que soient le secteur, la plateforme et la région concernés.

1,2
millions de dollars

d'économies réalisées par une institution financière internationale, avec une projection d'économies de 3 milliards sur trois ans.

30 %

de gain de vitesse de prestation projet pour une grande marque pharmaceutique, soit l'équivalent de plus de 4 000 heures de travail.

18
millions de dollars

d'économies et de réduction du gaspillage alimentaire dans une grande chaîne de distribution

60 %

d'amélioration de l'efficacité pour un équipementier allemand renommé lors des tests de fonctionnalités embarquées connectées

40 %

de réduction des coûts opérationnels au sein d'une grande autorité des transports européenne grâce à la modernisation du système d'information géographique (SIG)

99 %

d'augmentation de la qualité des données pour le plus grand fournisseur de services publics des États-Unis

100 %

d'automatisation atteints dans les environnements de congélation pour un nouveau client d'entrepôts de chaîne du froid

40 %

de réduction des erreurs de production chez un leader de l'automobile grâce à des analyses pilotées par l'IA

« Si vous souhaitez de l'ingénierie moderne pour votre entreprise, contactez Cognizant. »

Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA 

logo NVIDIA
PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DU CYCLE DE VIE

À chaque étape de votre parcours connecté

Des premiers concepts aux services échelonnés, nous restons votre partenaire à chaque jalon de votre parcours d'innovation connectée.

L'étincelle de départ

Nous établissons votre vision et votre stratégie connectées grâce à notre accompagnement d'expert spécialisé en IoT et en tendances d'ingénierie afin d'adapter les idées aux tendances et à la faisabilité du marché.

Un groupe de personnes en réunion autour d'un bureau
Créez le dossier de cadrage

Nous établissons un plan d'action robuste basé sur votre vision afin de concevoir des architectures intelligentes, évolutives et sécurisées parées pour l'interopérabilité et la croissance de long terme.

Vue rapprochée d'un ingénieur au travail sur des plans avec des pieds à coulisse
Concrétisation

Nos équipes qualifiées présentes dans le monde entier donnent vie à vos solutions connectées grâce à des méthodologies agiles, une expertise des systèmes embarqués et des technologies de pointe. Vous bénéficiez ainsi à la fois d'une réactivité locale et d'une envergure mondiale.

Une jeune femme travaille sur un ordinateur portable dans un bureau.
Intégration pertinente

Nous proposons une intégration fluide, sécurisée et flexible dans les aspects à la plus grande valeur ajoutée. Connectez les systèmes, les données et les processus afin de minimiser les perturbations et de favoriser la continuité digitale de bout en bout.

Deux ouvriers portant un casque et une veste de sécurité regardent un affichage multi-écran dans un bureau.
Maintien de la cadence

Nous offrons une assistance proactive et la gestion du cycle de vie afin de garantir les performances élevées, la sécurité et l'évolution continue de votre solution connectée. En coulisses, nous assurons une reprise après sinistre robuste, la planification de la continuité d’activité et des capacités de cybersécurité OT.

Un jeune homme fait une présentation à des participants assis devant des ordinateurs de bureau.
Suscitez l'innovation de demain

Dans un paysage en constante évolution, nous collaborons avec vous pour accéder à de nouvelles opportunités de croissance. Nous préparons ainsi votre prochain saut technologique en exploitant les données, l'IA et les technologies émergentes.

Une femme dessine sur un panneau transparent.
Commencer votre parcours
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS

Nous tissons les liens. Vous bénéficiez des résultats.

Notre différence repose sur la rencontre entre ingénierie avancée et réflexion connectée pour des résultats éprouvés.

L'innovation par percées

Dominez le marché avec des plateformes d'avenir, l'innovation de l'IA générative ainsi que les accélérateurs propriétaires et enrichis par la propriété intellectuelle tels que Neuro Edge®, OnePlant™, APEx et OneCare. Tous garantissent rapidité, évolutivité et précision, attestées par plus de 30 ans d'expertise en ingénierie, des acquisitions stratégiques et des laboratoires d'innovation internationaux.

icône d'innovation
Ingénierie d'exception pour un monde connecté

Des systèmes embarqués à l'IA périphérique, nous apportons notre expertise de la puce au cloud ainsi que nos conceptions centrées sur l'humain pour simplifier les systèmes les plus avancés. Ainsi, l'innovation devient exploitable tout au long du cycle de vie du produit et de la plateforme, de la conception à l'optimisation post-lancement.

icône d'engrenage d'ingénierie
Pour s'adapter au monde réel

Que vous visiez des centaines ou des millions d'appareils, nos architectures indépendantes des plateformes et nos frameworks cloud-natifs assurent la croissance sans encombre des produits, des plateformes et des aires géographiques. Avec plus de 270 centres de services, des bureaux dans 45 pays et un modèle d'exécution robuste sur trois continents, nous assurons des prestations internationales avec une agilité locale.

icône de globe terrestre
Des résultats qui comptent

Profitez de lancements plus rapides, de coûts réduits, d'une productivité optimisée, de retards atténués et d'un retour sur investissement mesurable dans l'ensemble de l'écosystème (avec une maintenance prédictive, des jumeaux numériques et des opérations intelligentes.

icône de première marche du podium
Pour l'accessibilité et l'adoption

Nous rendons les technologies avancées ergonomiques et intuitives grâce à l'IA en libre-service, aux outils low-code et aux parcours utilisateur simplifiés qui favorisent l'adoption dès la mise en œuvre. Notre approche contribue à réduire le temps de formation, augmenter la satisfaction des utilisateurs et accélérer le retour sur les investissements technologiques.

icône d'adoption
Des laboratoires spécialisés pour des résultats accélérés

Nos laboratoires d'IR&D (ingénierie, recherche et développement), studios de fabrication intelligents, pôles et centres d'innovation intégrés pour l'ingénierie automobile, le développement logiciel ainsi que les tests et la validation (en Inde, en Allemagne, au Japon, en Pologne et en Amérique du Nord) accélèrent le prototypage, la simulation, la vérification et le développement.

icône de groupe
Commencer
Regardez nos laboratoires d'innovation en action

Explorez le réseau mondial Cognizant de laboratoires IoT, intégrés et ER&D dans lesquels nous infusons l'IA dans les systèmes physiques (véhicules, usines, réseaux et appareils). De la conception jusqu'au déploiement, nous aidons ainsi les clients à valider, sécuriser et accélérer l'adoption d'applications connectées, intelligentes et autonomes conçues pour s'adapter.

NOS PARTENAIRES ET ACQUISITIONS

Connectés par un écosystème technologique d'envergure mondiale

Notre portefeuille étendu IoT et ingénierie (fort d'un partenariat stratégique international et d'acquisitions ciblées) nous confère une expertise approfondie des domaines concernés, des capacités différentiées, des accélérateurs éprouvés et une évolutivité cross-sectorielle qui stimule la production de résultats.

Ces points forts combinés englobent la conception de produits, l'ingénierie automobile, l'automatisation industrielle, l'intelligence géospatiale ainsi que les solutions du cloud vers la périphérie. Ils couvrent ainsi les système embarqués, l'IA et les plateformes de cycle de vie produit. Ensemble, ils permettent à nos clients d'innover plus vite, de rationaliser le développement, de surmonter des défis complexes d'ingénierie et de procéder à leur mise à l'échelle.

Partenariats
Acquisitions
Logo de Belcan
logo Mobica
logo ESGMobility
logo Bright Wolf
logo TQS Data Intelligence
Logo Zenith Technologies
À la une

Belcan renforce nos capacités d'ingénierie pour l'aérospatiale, la défense et la fabrication avancée. L'héritage de Belcan en matière d'innovation, son leadership approfondi dans son domaine et la fiabilité de ses prestations nous permettent de prendre en charge rapidement et en confiance des programmes d'ingénierie haute intégrité et axés sur la précision pour des secteurs stratégiques.

Logo de Belcan
PERSPECTIVES ET ANALYSES

Tendances

Gardez une longueur d'avance. Parcourez les dernières perspectives, tendances et actualités qui façonnent le monde de l'IoT et de l'ingénierie.

Perspectives en vedette
IA physique : de l'information à l'acte

L'IA physique représente un point de bascule après lequel l'intelligence doit fonctionner de manière fiable et sécurisée dans le monde réel. Dans cette perspective de leadership, Vibha Rustagi explique pourquoi la mise à l'échelle n'est plus pertinente ainsi que la discipline d'ingénierie nécessaire pour concevoir des systèmes IA physiques de production.

Nouvelle ère de la fabrication : l'IA physique en pratique

Vijay Narayan et Vibha Rustagi explorent les défis intemporels et les nouvelles opportunités qui se présentent aux industriels d'aujourd'hui alors que l'IA prend de la vitesse. Ils évoquent la modernisation de l'existant, l'IoT, les jumeaux numériques, l'IA agentique et l'avenir des usines autonomes. Profitez également d'authentiques conseils en leadership sur ce qui fonctionne ou non et pourquoi.

Au-delà de l’ingénierie, l’IA démocratise les jumeaux numériques

Anuj Seth, Head of IoT chez Cognizant, et Ben Fitzgerald, COO d'Aston Martin Aramco, étudient la transformation des secteurs par les jumeaux numériques, qu'il s'agisse d'usines plus rapides et plus efficaces pour la Formule 1 ou d'innovations de santé telles que les jumeaux cardiaques et les jumeaux numériques agentiques.

Actualités et analyses
IA physique : l'intelligence d'ingénierie dans le monde réel

Nous vous proposons une exploration transversale des méthodes par lesquelles les entreprises passent de l'expérimentation à l'impact opérationnel au niveau de l'IA. Découvrez également sous quelles conditions l'intelligence fonctionne dans les environnements physiques.

Télécharger le livre blanc
Voiture robotisée
OMRON et Cognizant s'associent pour révolutionner la fabrication avec une intégration IT-OT unique et centralisée

Cette collaboration implique le choix de Cognizant comme partenaire en ingénierie pour les produits de la branche d'automatisation industrielle (IAB) d'OMRON.

Lire l'article
Une machine-outil en action
Cognizant reconnue par Avasant en tant que leader dans le rapport Internet of Things Services 2025 RadarView™

Reconnue pour son envergure mondiale, son impact stratégique et ses prestations IoT transversales transformatrices, Cognizant obtient la meilleure distinction de RadarView™ Leader de la part d'Avasant.

Lire l'article
Vue aérienne d'une personne guidant une foule vers une lumière vive.
Tout parcourir
LEADERSHIP

Les initiateurs de cette dynamique

Faites connaissance avec les leaders Cognizant porteurs de notre vision de l'IoT et de l'ingénierie. Découvrez leur grande expertise sectorielle, leurs réflexions transformatrices et leur point de vue global sur chaque solution conçue par nos soins.

Vibha Rustagi

SVP and Global Practice Head

Portrait de Vibha Rustagi
Abhijit Datar

VP and Global Delivery Head

Portrait d'Abhijit Datar
Anuj Seth

VP EMEA and APAC

Portrait d'Anuj Seth

Construisons votre entreprise connectée

Aujourd'hui, les solutions IoT et les technologies connectées offrent des possibilités sans précédent pour votre entreprise. Seule condition : puiser dans l'expertise nécessaire en ingénierie pour les concrétiser.

Nous croyons en la puissance du partenariat pour libérer ce potentiel. Initiez dès maintenant la transformation de votre entreprise.

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