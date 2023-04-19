Agents d'IA d'entreprise
L'avenir de l'IA d'entreprise repose sur les systèmes multi-agents.
Les systèmes multi-agents permettent aux organisations de dépasser les cloisonnements internes via une prise de décision à la fois connectée et décentralisée. Ainsi, les agents collaborent de manière indépendante pour résoudre des problèmes complexes. Ils offrent de l'évolutivité dans toutes les fonctions et toutes les zones (ce qui facilite l'extension sans refonte des systèmes) ainsi que de la résilience par la redondance pour garantir la disponibilité malgré les défaillances d'agent.
Neuro AI Multi-Agent Accelerator en action
Découvrez comment notre framework crée des réseaux d'agents évolutifs et intelligents pour un large éventail de secteurs.
« L'émergence des réseaux d'agents autonomes dans les workflows d'entreprise souligne le besoin urgent de dispositif structuré pour l'interaction et la coordination transparente entre ces agents. Cognizant relève résolument ce défi, avec un dispositif multi-agents qui propose une solution focalisée sur l'évolutivité et l'interopérabilité. Il s'agit de questions fondamentales pour les enterprises qui cherchent à intégrer efficacement des agents dans leur infrastructure. »
Vishal Gupta, Partner, Data and AI, Everest Group
Lancez-vous dans la mise en œuvre de systèmes multi-agents pour votre entreprise.
Découvrez comment Neuro AI Multi-Agent Accelerator dote votre enterprise de solutions évolutives basées sur des agents finement adaptées à vos besoins.
