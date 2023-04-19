Agents d'IA d'entreprise

Transformez des processus métiers via la conception et le développement rapides de systèmes d'IA agentiques. L'IA agentique annonce des systèmes d'IA plus autonomes et orientés objectifs pour des opérations adaptatives, des prises de décision en temps réel et des expériences clients personnalisées. Les réseaux agentiques préconstruits de référence peuvent prendre en charge un éventail de fonctions d'entreprise (ventes et marketing, finance et relations investisseurs) et de processus sectoriels spécifiques, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le service client et la souscription d'assurance. Démarrez votre parcours d'IA agentique sur les chapeaux de roue avec Neuro® AI Multi-Agent Accelerator et Cognizant® Multi-Agent Services Suite. Ce dispositif no-code multi-outils facilite le prototypage, la personnalisation et la mise à l'échelle rapides de réseaux agentiques collaboratifs dans toute l'entreprise. Notre suite de services aide également à redéfinir les processus métiers, à développer des systèmes agentiques intelligents et à les gérer efficacement lors de la production.