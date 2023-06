Le génie des technologies médicales

Les réformes des politiques de santé associées aux avancées technologiques stimulent la demande de dispositifs médicaux innovants. Cognizant aide les plus grandes entreprises à répondre à cette demande. Notre portefeuille intégré de solutions améliore les processus de développement et de fabrication des produits et vous aide à répondre aux exigences de conformité imposées par un environnement réglementaire strict.