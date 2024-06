Laboratoire d'IA avancé

Découvrir des opportunités et prendre les meilleures décisions grâce à l'IA

Cette ère d'innovation technologique évolue à des vitesses encore inégalées. L'IA permet de résoudre directement des problèmes concrets. C'est pourquoi notre engagement en matière d'avancées rapides et novatrices dans la recherche scientifique sur l'IA est profond.

Depuis 2013, notre équipe se concentre sur la recherche, l'innovation et le développement de technologies d'IA avancées. L'objectif ? Faciliter l'application de l'IA pour faire émerger des opportunités et prendre de meilleures décisions au bénéfice de nos clients et de la société au sens large.

Notre équipe travaille au sein du laboratoire d'intelligence artificielle avancé de Cognizant (le Cognizant Advanced AI Lab) et reste déterminée à rapprocher la science et l'application pragmatique de l'IA en faveur d'un avenir meilleur, plus productif et novateur pour les entreprises et la société.