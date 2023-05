Ingénierie produit

Pour les OEM cherchant à prospérer sur le marché mondial de l'automobile actuel, doter ses collaborateurs d'outils numériques est essentiel pour faciliter la collaboration, fournir des produits plus innovants et renforcer sa chaîne logistique. Mais ce n’est pas si simple. Combler le déficit de compétences, former ses collaborateurs et développer une culture centrée sur les données sont des éléments fondamentaux de la transformation des effectifs. Il faut au préalable effectuer un examen approfondi du positionnement concurrentiel de votre entreprise et de ses initiatives commerciales.

Nos services de conseil et de formation sont là pour vous aider. Grâce à nos experts en informatique et de l'industrie automobile, nous envisageons les opérations de manière globale, en adoptant une approche quantifiable centrée sur l'activité. Cela fournit un cadre pour réinventer les processus fondamentaux et les modèles organisationnels et culturels nécessaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ainsi, nous vous aidons également à respecter des normes industrielles spécifiques, telles que la norme ISO 26262, grâce à une assistance et une formation à distance ou sur site.