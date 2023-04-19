Industrie pharmaceutique
Dispositifs médicaux
Mettez en œuvre des technologies pharmaceutiques, des stratégies et des opérations digitales pour améliorer le développement de produits, la commercialisation et l'orientation patient afin d'augmenter votre rentabilité.
Pourquoi Cognizant ?
Cognizant bénéficie d'un positionnement unique à même d'aider les entreprises pharmaceutiques à faire face aux plus grands défis du secteur. Nous travaillons avec vous pour développer votre vision et la concrétiser. Vous pouvez alors faire avancer la science, améliorer les résultats du patient et maximiser la valeur ajoutée.
Nous nous engageons comme pionniers de l'innovation sectorielle avec un investissement de 1 milliard de dollars dans l'IA générative.
Produits et plateformes
LIFE SCIENCES ECOSYSTEM
Solutions ciblées
Des solutions intelligentes pour passer à l'ère digitale.
Accélérer les solutions de santé numérique centrées sur l'humain, fondées sur des données probantes et développées selon des méthodes agiles.
Les Services de processus métiers (BPS) modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients des technologies pharmaceutiques.
Nos services informatiques contribuent à accélérer la découverte de médicaments et à améliorer les résultats pour les patients. Faites confiance à notre offre pour vous accompagner tout au long du cycle de découverte avec des services de réingénierie, de conseil, d'automatisation de laboratoire, de recherche de biomarqueurs et d'externalisation des connaissances.
Nos services s'appuient sur les dernières technologies digitales pour vous aider à automatiser les processus d'essais cliniques qui nécessitent beaucoup de main d'œuvre et à réaliser des gains d'efficacité tout au long du cycle de développement.
Nos experts de l'industrie et des technologies vous aident à :
- Optimisez les workflows entre les activités en amont et en aval.
- Intégrer plateformes et processus pour une agilité accrue dans le processus d'essais cliniques
- Maximisez les budgets à l'aide d'une tarification fondée sur les transactions et les résultats ainsi que des modèles de financement.
- Encourager une prise de décisions plus éclairées et stratégiques entre partenaires et intervenants
Se conformer aux réglementations mondiales est un processus coûteux et complexe dans le secteur pharmaceutique. Nos solutions de conformité réglementaire vous aident à respecter les normes du secteur. Pour vous aider, nous offrons des services de validation indépendants et le développement d'applications réglementaires. Par ailleurs, nos bonnes pratiques mettent l'accent sur la gestion de la sécurité des informations, sur la validation des systèmes et sur les dossiers et signatures électroniques.
La sûreté et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biotechnologiques sont des enjeux majeurs au sein des sciences de la vie. Nous préparons votre entreprise à faire face à tout problème, avec des solutions qui vous aident à collecter et à intégrer des données de sécurité provenant de nombreuses sources, le tout en temps réel.
Pour bien gérer vos relations avec les organismes payeurs, il convient de vous assurer de répondre à leurs besoins. Nos solutions de marchés contrôlés vous aident à répondre à de nombreuses exigences, notamment en matière de remises tarifaires négociées, de maintenance des formulaires et de suivi de la conformité. Nous vous aidons à gérer chaque détail grâce à des stratégies et des technologies digitales qui augmentent votre efficacité et réduisent vos coûts.
Nos services de fabrication pour l'industrie pharmaceutique — fournis par Zenith Technologies et TQS Integration — se concentrent sur l'accélération du délai de rentabilisation, tout en élaborant des stratégies à long terme qui concrétisent les promesses de l'industrie 4.0. Grâce à des solutions d'automatisation, de pilotage de la production (MES) et de technologies digitales, nous accompagnons nos clients depuis la conception du projet jusqu'à son achèvement et tout au long du cycle de fabrication. Nos solutions complètes d'usine intelligente permettent de mieux connecter les systèmes informatiques (IT) et opérationnels (OT) et éclairent la prise de décision grâce à l'exploitation des données. Tout ceci en respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Les équipes marketing des entreprises pharmaceutiques doivent toucher des publics variés et communiquer avec eux de façon pertinente et personnalisée. Les experts métiers et technologiques de Cognizant vous aident à cibler ces publics à l'aide de stratégies innovantes et de technologies digitales de pointe.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle marketing et de vente. Nous vous aidons, notamment, à évaluer les canaux promotionnels les mieux adaptés à votre entreprise et à sélectionner les meilleurs services cloud et de gestion de la relation client.
Comment transformer votre entreprise
Nous sommes régulièrement mis en avant par les meilleurs analystes du secteur
Cognizant entretient son image de solide leader sectoriel du point de vue des meilleurs analystes de l'industrie pharmaceutique.
Consultez la page des récompenses Cognizant pour en savoir plus.
Dernières recherches
Notre écosystème de partenaires favorise les solutions sur mesure
Dans notre écosystème de partenaires, nous disposons de plus de 4 850 experts produit afin d'identifier et de développer les meilleures solutions adaptées à vos besoins, quel que soit votre segment.
Entamez votre parcours d'exploitation de la technologie pharmaceutique de pointe
Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles, notamment dans le secteur des solutions pharmaceutiques.
Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.
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