Nos services de fabrication pour l'industrie pharmaceutique — fournis par Zenith Technologies et TQS Integration — se concentrent sur l'accélération du délai de rentabilisation, tout en élaborant des stratégies à long terme qui concrétisent les promesses de l'industrie 4.0. Grâce à des solutions d'automatisation, de pilotage de la production (MES) et de technologies digitales, nous accompagnons nos clients depuis la conception du projet jusqu'à son achèvement et tout au long du cycle de fabrication. Nos solutions complètes d'usine intelligente permettent de mieux connecter les systèmes informatiques (IT) et opérationnels (OT) et éclairent la prise de décision grâce à l'exploitation des données. Tout ceci en respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF).