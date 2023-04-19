Transport et logistique
EXPERTISE
Les segments du secteur du transport et de la logistique dont nous nous occupons
Transporteurs
Rationalisez les opérations et améliorez la visibilité sur votre chaîne d’approvisionnement. Repensez l’utilisation de vos actifs et réduisez votre empreinte environnementale.
Prestataires de services logistiques
Optimisez les itinéraires, dynamisez la productivité et dépassez les objectifs de livraison. Concurrencez les « digital natives » et les géants du secteur plus efficacement.
Découvrez comment des services de processus métiers (BPS) modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients spécialisés dans le transport et la logistique.
APPROCHE
Tirez parti de notre expérience.
Nous vous aidons à moderniser même les systèmes logistiques les plus complexes.
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Solutions ciblées
Solutions digitales qui aident les fournisseurs à anticiper la croissance.
Système de péage numérique - Crédit photo : David C. Sullivan of Elizabeth River Crossings OpCo, LLC.
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