Pharmacovigilance
Aujourd'hui, avec des usines pharmaceutiques qui tournent à plein régime, il est essentiel d'assurer la sécurité des patients, de respecter les réglementations, de modifier les exigences en matière de suivi, de gérer l'augmentation des coûts et de savoir manipuler d'importantes sources de données.
CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE
Services de pharmacovigilance Cognizant
Notre équipe d'experts peut à la fois compter sur son excellente connaissance du secteur et son expertise technique, mais aussi sur des technologies avancées d'IA, d'automatisation et de pharmacovigilance basées sur l'IA pour mettre au point des solutions personnalisées et axées sur l'humain. Qu'il s'agisse de collecte de données, de détection ou d'évaluation de la compréhension et de la supervision, nos solutions assurent la mise à jour et la conformité de votre profil de sécurité en vous offrant l'agilité et la transparence dont vous avez besoin. Garants de résultats remarquables et à la tête d'un réseau complet de partenaires, nous nous engageons pour l'excellence et la sécurité des patients tout en vous accompagnant à chaque mise en production.
Fonctionnalités clés de nos services de pharmacovigilance
La pharmacovigilance en action
Voici une sélection des solutions que nous proposons aux leaders du secteur.
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Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
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