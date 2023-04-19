Passer au contenu principal Skip to footer
Neuro Cybersecurity
Renforcer la résilience en matière de cybersécurité grâce à Neuro Cybersecurity

Les risques liés à la cybersécurité ne cessent de se multiplier en raison du cloisonnement des outils technologiques et des opérations.

Cognizant Neuro® Cybersecurity révolutionne la gestion du risque, des menaces et des vulnérabilités ainsi que la garantie de la conformité grâce à des solutions ponctuelles d'intégration et d'orchestration qui assurent une sécurité intégrale et intégrée à l'aide de l'IA.

Avec l'omniprésence et la sophistication des menaces, les entreprises doivent garder une longueur d'avance sur leurs ennemis. Les délais liés au cloisonnement des opérations et aux décisions portant sur l'atténuation des risques nuisent à une réaction en temps réel et exposent les entreprises à davantage de risques. Les professionnels et parties prenantes de la cybersécurité ont besoin d'une interface d'utilisation ergonomique et basée sur l'IA afin de prendre des décisions pour l'ensemble de l'entreprise.  

Principaux avantages de la plateforme

Neuro Cybersecurity agrège les résultats de ces solutions ponctuelles afin d'avoir un impact cumulatif sur les requêtes en matière de cybersécurité, de simplifier l'interprétation et d'accélérer les actions en matière de migration des risques.

Gestion unifiée de la sécurité

Intégration de différents outils de sécurité sur une seule et même plateforme. Vue holistique des menaces de sécurité et des informations portant sur les risques et les vulnérabilités pour une gestion de la sécurité proactive plutôt que réactive.

Amélioration de la détection des menaces et des réponses à celles-ci

Amélioration de l'efficacité des équipes IT en matière de détection et d'atténuation des menaces grâce à des fonctionnalités de réponse aux incidents, de gestion des vulnérabilités et de renseignements avancés sur les menaces.

Protection des données et gestion de la vie privée

Découverte, classement et protection de grands volumes de données sensibles pour en garantir l'intégrité et la confidentialité.  Automatisation de la plateforme pour éviter les fuites de données, détecter les accès non autorisés et assurer la confidentialité des données.

Amélioration de la gestion des identités et des accès

Gestion des identités, contrôle et accès aux informations sensibles et accès limité au personnel autorisé aux systèmes sensibles assurés par l'IA et l'automatisation.

Interface intuitive pour une navigation fluide

Interface unifiée et conviviale adaptée aux besoins des différents utilisateurs pour des interactions faciles avec la plateforme et un accès rapide aux informations pertinentes.

Évolutivité et agilité

Adaptation et développement fluide en fonction des besoins de l'entreprise, prise en charge de volumes de données de plus en plus importants et évolution fluide répondant aux changements touchant les conditions de conformité et les besoins en matière de sécurité.

Gestion unifiée de la cybersécurité

