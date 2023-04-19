Cognizant Agent Foundry : transformez les opérations à grande échelle Les entreprises sont fortement incitées à produire de la valeur ajoutée réelle à partir de l'IA, mais les approches actuelles demeurent lentes, risquées et onéreuses. Agent Foundry de Cognizant propose aux dirigeants une voie de gouvernance toute tracée pour faire avancer l'agentification du processus métier, du pilote à la production. Cognizant Agent Foundry est un cadre de développement d'agent d'entreprise pour la conception, le déploiement et l'adaptation d'agents IA autonomes qui transforment les opérations métier. Basée sur nos actifs réutilisables destinés à la PI et facilement intégrables aux écosystèmes partenaires de premier plan, Agent Foundry incite les entreprises à dépasser le stade du pilote et à lancer la production en toute sérénité. Que vous aspiriez à réinventer le service client, à rationaliser la conformité ou à stimuler l'innovation produit, Agent Foundry contient les outils, les modèles et la gouvernance pour faire de l'IA agentique une réalité à grande échelle.