Services de mise en œuvre de Duck Creek

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professionnels dans le monde
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ans d'expérience avec Duck Creek
clients satisfaits
mises en œuvre DCOD
de croissance de la pratique d'une année à l'autre
accélérateurs spécialisés d'IA générative
de réduction d'efforts dans les principaux flux de travail
de compression globale du calendrier du programme
de réduction des coûts de migration
mois d'économie sur un programme pluriannuel
Le secteur des assurances IARD se trouve à un point d'inflexion avec la mission d'affecter les pilotes IA à l'adaptation de la production. Duck Creek mise tout sur l'IA agentique en optimisant la vitesse de mise en œuvre, l'efficacité opérationnelle et le renseignement sur les risques.
En tant que partenaire Premier Tier SI de Duck Creek, Cognizant apporte plus de 15 ans d'expertise dans la mise en œuvre de modules et de filières de premier plan : personnels, commerciaux, E&S, spécialisés, santé et réassurance. Nous travaillons plus vite avec moins de risques en tirant parti de neuf accélérateurs d'IA générative spécialisés que nous prenons soin d'intégrer, pas seulement d'apposer.
Résultat : des programmes 25 à 35 % plus courts, une configuration à 20 à 30 % des efforts requis et des migrations 45 % moins onéreuses.
Le cabinet de conseil de Cognizant évalue le positionnement d'un assureur sur le modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux afin que les plateformes d'assurance produisent une feuille de route claire de transformation Duck Creek. Nous établissons un plan pour que les assureurs, dont la plupart atteignent le niveau 2, passent niveau 3 (ingénierie augmentée par l'IA) dans les 12 mois. Ce parcours structuré repose sur les pilotes et les programmes de montée en gamme pour évoluer de la situation de départ aux résultats métier fondamentaux. Il permet également de couvrir la sélection de plateforme, la conception de modèle opérationnel cible (target operating model, TOM) et la réduction du coût total de possession, notamment l'analyse de migration DCOD.
L'outillage alimenté par IA de Cognizant transforme les migrations Duck Creek OnDemand (DCOD) pour les rendre plus rapides et moins onéreuses. Notre migrateur intelligent paré pour la production utilise l'IA agentique pour automatiser le profilage et le mappage des données. Ainsi, l'effort de migration se trouve réduit de 60 % tandis que l'extracteur PL intelligent automatise l'extraction de ces données. Associés à plus de 15 accélérateurs, ces outils peuvent réduire les coûts totaux de migration de 45 % et raccourcir les délais jusqu'à 35 %. De ce fait, les assureurs passent à un modèle d'exécution Duck Creek actif en continu.
Nous intégrons des accélérateurs IA à tous les niveaux des mises en œuvre DCOD de bout en bout. L'assistant intelligent accélère de 40 % la capture des exigences.Le configurateur intelligent réduit l'effort de 20 à 30 %. Le valideur de réutilisation des formulaires et l'extracteur PL intelligent accélèrent la validation et le test des formulaires. Cette approche augmentée par l'IA compresse le calendrier général du programme de 25 à 35 %. Ainsi, un projet typique de 30 mois devient l'affaire de 22 à 24 mois. Nous avons activé les modules suivants : Producer, ACORD, UW Persona, Policy , Billing , Claims et Clarity.
Cognizant rend des montées de version sur site gourmandes en ressources plus rapides et plus rentables avec l'outillage automatisé augmenté par l'IA. Nos outils identifient automatiquement les composants non conformes, marquent les personnalisations et fournissent des analyses d’impact intelligent pour déterminer ce qui est compatible ou non avec l'automatisation. Chaque montée de version est conçue dans le but ultime qu'il s'agisse de la dernière. Celle-ci nécessiterait alors une transition finale vers le modèle d'exécution actif de DCOD qui intègre des mises à jour continues.
Les services d'exécution de Cognizant utilisent des opérations assistées par IA pour garantir l'évolution efficace de la plateforme Duck Creek. Notre feuille de route évoque un outil d'adoption circulaire alimenté par IA pour automatiser les mises à jour réglementaires ainsi qu'un générateur de mappage ACORD afin de réduire l'effort d'entretien d'intégration de 35 %. Notre gestion des incidents assistée par IA s'appuie sur une base de défauts connus pour résoudre les problèmes plus rapidement et empêcher les récidives, le tout soutenu par un modèle d'exécution évolutif et de proximité.
Cognizant propose le portefeuille d'accélérateurs par IA générative le plus complet du secteur pour Duck Creek. Il comporte neuf outils spécialement conçus pour chaque étape de mise en œuvre. Répartis sur trois paliers de maturité, ces accélérateurs s'exécutent en toute sécurité au sein de l'instance Azure de l'assureur. Aucune donnée ne quitte jamais l'espace cloud de l'assureur, de même qu'aucune donnée client ne sert à l'entraînement des modèles. Ainsi, nous assurons la conformité avec les cadres de cybersécurité SOC 2 Type II et NAIC.
Pour les assureurs internationaux, la réassurance Duck Creek (DCR) unifie les contrats et libère des efforts manuels. Notre approche inclut la mise en place d'un référentiel financier, l'intégration avec Clarity DB et PeopleSoft ainsi qu'un test complet du cycle de vie, le tout basé sur un modèle de montée de version Active Delivery à coût zéro. Les clients peuvent envisager 15 % de réduction des coûts opérationnels, un traitement 30 % plus rapide et des cycles de règlement 25 % plus rapides.
Cognizant se réfère à un modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux pour évaluer la situation actuelle des assureurs et produire une feuille de route pratique qui les oriente vers leur positionnement optimal.
Les entreprises au niveau 2 peuvent atteindre le niveau 3 en 12 mois et le niveau 4 en 24 mois en suivant le parcours d'adoption structurée de l'IA par Cognizant :
L'année dernière, Cognizant et ses clients ont reçu quatre récompenses Duck Creek, deux distinctions en innovation IA, une pour l'excellence de l'exécution et une pour l'atteinte de jalons significatifs.
Nous vous aidons à réduire le délai, les coûts et les risques de votre mise en œuvre de Duck Creek. Nous assurons également une maintenance continue pour optimiser la valeur de vos solutions Duck Creek.
Voyons ensemble comment Cognizant vous permettra de basculer dans le digital.
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