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Services de mise en œuvre de Duck Creek
Contact

Échelle d'usage

Plus de 850

professionnels dans le monde
 

Plus de 15

ans d'expérience avec Duck Creek

Plus de 40

clients satisfaits

 

Plus de 30

mises en œuvre DCOD
 

25 %

de croissance de la pratique d'une année à l'autre
 

Effets des prestations IA

9

accélérateurs spécialisés d'IA générative

Plus de 50 %

de réduction d'efforts dans les principaux flux de travail

25 à 35 %

de compression globale du calendrier du programme

45 %

de réduction des coûts de migration

6 à 12

mois d'économie sur un programme pluriannuel

Mise en œuvre Duck Creek rapide et fiable

Le secteur des assurances IARD se trouve à un point d'inflexion avec la mission d'affecter les pilotes IA à l'adaptation de la production. Duck Creek mise tout sur l'IA agentique en optimisant la vitesse de mise en œuvre, l'efficacité opérationnelle et le renseignement sur les risques.

En tant que partenaire Premier Tier SI de Duck Creek, Cognizant apporte plus de 15 ans d'expertise dans la mise en œuvre de modules et de filières de premier plan : personnels, commerciaux, E&S, spécialisés, santé et réassurance. Nous travaillons plus vite avec moins de risques en tirant parti de neuf accélérateurs d'IA générative spécialisés que nous prenons soin d'intégrer, pas seulement d'apposer. 

Résultat : des programmes 25 à 35 % plus courts, une configuration à 20 à 30 % des efforts requis et des migrations 45 % moins onéreuses.

Nos offres

Migration DCOD accélérée par l'IA

OnDemand (DCOD) : transformateur mais intimidant. L'outil de migration et l'extracteur PL intelligents de Cognizant changent la donne.

Découvrez la migration DCOD
Image abstraite de lumières colorées dirigées vers un nuage fluorescent
Mise en œuvre Duck Creek augmentée par l'IA

L'IA est intégrée à tous les niveaux du processus, qu'il s'agisse d'un assistant intelligent qui génère automatiquement des exigences structurées, d'un configurateur intelligent accélérateur d'installation ou de suites de tests générées par IA qui étendent de plus de 40 % la couverture de la régression.

En savoir plus
Image abstraite du cycle de mise en œuvre avec la couche d'accélérateur IA sur le dessus
Lancez rapidement des produits d'assurance complémentaire

Le manuel des assurances complémentaires de Cognizant, les portefeuilles de fonctionnalités réutilisables et la configuration assistée par IA permettent aux assureurs de taille intermédiaire d'adopter DCOD rapidement grâce à un traitement direct via l'alimentation ACORD.

En savoir plus
Image abstraite d'un symbole de sécurité illuminé sur un circuit intégré
Réassurance Duck Creek

La mise en œuvre de la réassurance Duck Creek (DCR) de Cognizant offre une gestion unifiée des contrats, des processus et de la comptabilité pour les assureurs. L'objectif : 15 % de réduction des dépenses d'exploitation et 30 % d'amélioration du cycle de traitement.

Image abstraite de vagues lumineuses fluorescentes colorées sur un arrière-plan sombre
L'IA générative pour les réclamations et la souscription

Au-delà de l'accélération de la prestation, les solutions d'IA générative de Cognizant concernent également les opérations d'assurance de production. Notre assistant de réclamation nouvelle génération primé accélère les décisions de l'expert. L'outil de segmentation intelligente donne la priorité aux réclamations à haute valeur ajoutée. Quant à l'outil agentique de fusion des réclamations, il automatise l'intégralité du cycle, du premier avis de perte au paiement. Conçus sur Duck Creek, pour Duck Creek.

En savoir plus
Image abstraite d'une structure arrondie luisante connectée à des structures d'apparence neuronale
La filière santé sur DCOD

Notre mise en œuvre pour l'un des plus grands assureurs IARD indiens a généré plus de 100 000 polices au cours des 12 premiers mois et a permis de lancer de nouveaux produits en trois à quatre semaines.

Une femme assise à une table tient une tablette d'une main tout en tapant sur un ordinateur portable de l'autre.
NOS SOLUTIONS ET CAPACITÉS

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner.

Le cabinet de conseil de Cognizant évalue le positionnement d'un assureur sur le modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux afin que les plateformes d'assurance produisent une feuille de route claire de transformation Duck Creek. Nous établissons un plan pour que les assureurs, dont la plupart atteignent le niveau 2, passent niveau 3 (ingénierie augmentée par l'IA) dans les 12 mois. Ce parcours structuré repose sur les pilotes et les programmes de montée en gamme pour évoluer de la situation de départ aux résultats métier fondamentaux. Il permet également de couvrir la sélection de plateforme, la conception de modèle opérationnel cible (target operating model, TOM) et la réduction du coût total de possession, notamment l'analyse de migration DCOD.

L'outillage alimenté par IA de Cognizant transforme les migrations Duck Creek OnDemand (DCOD) pour les rendre plus rapides et moins onéreuses. Notre migrateur intelligent paré pour la production utilise l'IA agentique pour automatiser le profilage et le mappage des données. Ainsi, l'effort de migration se trouve réduit de 60 % tandis que l'extracteur PL intelligent automatise l'extraction de ces données. Associés à plus de 15 accélérateurs, ces outils peuvent réduire les coûts totaux de migration de 45 % et raccourcir les délais jusqu'à 35 %. De ce fait, les assureurs passent à un modèle d'exécution Duck Creek actif en continu.

Nous intégrons des accélérateurs IA à tous les niveaux des mises en œuvre DCOD de bout en bout. L'assistant intelligent accélère de 40 % la capture des exigences.Le configurateur intelligent réduit l'effort de 20 à 30 %. Le valideur de réutilisation des formulaires et l'extracteur PL intelligent accélèrent la validation et le test des formulaires. Cette approche augmentée par l'IA compresse le calendrier général du programme de 25 à 35 %. Ainsi, un projet typique de 30 mois devient l'affaire de 22 à 24 mois. Nous avons activé les modules suivants : Producer, ACORD, UW Persona, Policy , Billing , Claims et Clarity.

Cognizant rend des montées de version sur site gourmandes en ressources plus rapides et plus rentables avec l'outillage automatisé augmenté par l'IA. Nos outils identifient automatiquement les composants non conformes, marquent les personnalisations et fournissent des analyses d’impact intelligent pour déterminer ce qui est compatible ou non avec l'automatisation. Chaque montée de version est conçue dans le but ultime qu'il s'agisse de la dernière. Celle-ci nécessiterait alors une transition finale vers le modèle d'exécution actif de DCOD qui intègre des mises à jour continues.

Les services d'exécution de Cognizant utilisent des opérations assistées par IA pour garantir l'évolution efficace de la plateforme Duck Creek. Notre feuille de route évoque un outil d'adoption circulaire alimenté par IA pour automatiser les mises à jour réglementaires ainsi qu'un générateur de mappage ACORD afin de réduire l'effort d'entretien d'intégration de 35 %. Notre gestion des incidents assistée par IA s'appuie sur une base de défauts connus pour résoudre les problèmes plus rapidement et empêcher les récidives, le tout soutenu par un modèle d'exécution évolutif et de proximité.

Cognizant propose le portefeuille d'accélérateurs par IA générative le plus complet du secteur pour Duck Creek. Il comporte neuf outils spécialement conçus pour chaque étape de mise en œuvre. Répartis sur trois paliers de maturité, ces accélérateurs s'exécutent en toute sécurité au sein de l'instance Azure de l'assureur. Aucune donnée ne quitte jamais l'espace cloud de l'assureur, de même qu'aucune donnée client ne sert à l'entraînement des modèles. Ainsi, nous assurons la conformité avec les cadres de cybersécurité SOC 2 Type II et NAIC.

Pour les assureurs internationaux, la réassurance Duck Creek (DCR) unifie les contrats et libère des efforts manuels. Notre approche inclut la mise en place d'un référentiel financier, l'intégration avec Clarity DB et PeopleSoft ainsi qu'un test complet du cycle de vie, le tout basé sur un modèle de montée de version Active Delivery à coût zéro. Les clients peuvent envisager 15 % de réduction des coûts opérationnels, un traitement 30 % plus rapide et des cycles de règlement 25 % plus rapides.

Prestations augmentées par l'IA dans la production

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lancement d'une complémentaire pour un assureur américain de taille intermédiaire

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lancement d'une complémentaire pour un assureur américain de taille intermédiaire

À l'aide du développement accéléré par l'IA, un assureur américain de taille intermédiaire a pu lancer six nouveaux produits de complémentaire sur DCOD avec 3 à 6 mois d'avance. Il a ainsi pu dépasser de 25 % son objectif de chiffre d'affaires.

Une équipe passe en revue un rapport devant un ordinateur portable.

MISE EN ŒUVRE DE LA FILIÈRE SANTÉ

Première mise en œuvre de filière santé sur Duck Creek OnDemand

MISE EN ŒUVRE DE LA FILIÈRE SANTÉ

Première mise en œuvre de filière santé sur Duck Creek OnDemand

Le premier assureur IARD privé indien produit désormais plus de 200 000 devis par jour et lance de nouveaux produits en 3 à 4 semaines grâce à cette transformation digitale.

Un médecin parcourt un rapport d'examen médical sur une tablette.

MIGRATION DCOD

Migration augmentée par l'IA des filières commerciales internationales pour l'assurance niveau 1

MIGRATION DCOD

Migration augmentée par l'IA des filières commerciales internationales pour l'assurance niveau 1

Sur DCOD, nous avons unifié quatre filières commerciales issues de systèmes Duck Creek sur site fragmentés dans plus de 80 pays à l'aide des accélérateurs d'IA de Cognizant.

Image abstraite de nuages digitaux en nuances de bleu

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉASSURANCE

Réassurance Duck Creek pour un assureur américain de taille intermédiaire

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉASSURANCE

Réassurance Duck Creek pour un assureur américain de taille intermédiaire

La mise en œuvre DCR a remplacé des systèmes existants fragmentés par une plateforme unifiée dédiée à la gestion des contrats, des procédures et de la comptabilité pour toutes les filières.

Un ordinateur portable affiche un graphique de rapport financier.

MISE EN ŒUVRE COMPLÈTE

Modernisation des plateformes à thématiques domestique et automobile pour un assureur IARD américain

MISE EN ŒUVRE COMPLÈTE

Modernisation des plateformes à thématiques domestique et automobile pour un assureur IARD américain

Nous avons remplacé cinq applications héritées par la suite DCOD complète. Résultat : une sortie plus rapide des produits pour les plus de 2 000 polices établies au cours des 12 premières semaines.

Une femme en tailleur regarde une tablette qui affiche la progression de l'engagement utilisateur et de l'efficacité des réponses.
EXPERTISE

Modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux

Cognizant se réfère à un modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux pour évaluer la situation actuelle des assureurs et produire une feuille de route pratique qui les oriente vers leur positionnement optimal.

Workflows hautement automatisés et orchestrés par l'IA avec surveillance humaine pour les décisions critiques.

IA intégrée nativement dans les opérations Duck Creek et métier : souscription, réclamations, configuration.

Accélérateurs IA intégrés tout au long du cycle de mise en œuvre de Duck Creek (la plupart des assureurs atteignent ce niveau en 12 mois avec Cognizant).

Outils IA pour les développeurs, BA et testeurs individuels sans intégration système (situation de la plupart des assureurs de nos jours).

Pilotes et validations de principe isolés au service de la compréhension de l'IA. La plupart des assureurs que nous contactons sont au niveau 2 (utilisation des outils d'IA pour la productivité individuelle), mais sans intégration systématique des programmes.

Les entreprises au niveau 2 peuvent atteindre le niveau 3 en 12 mois et le niveau 4 en 24 mois en suivant le parcours d'adoption structurée de l'IA par Cognizant :

  1. Un pilote pendant 6 à 8 semaines sur une filière ;
  2. Montée en gamme de l'intégralité du programme en 6 à 12 mois ;
  3. Ingénierie augmentée par l'IA intégrée comme prestation de base.

Prix et distinctions

L'année dernière, Cognizant et ses clients ont reçu quatre récompenses Duck Creek, deux distinctions en innovation IA, une pour l'excellence de l'exécution et une pour l'atteinte de jalons significatifs.

Duck Creek Partner Summit '25 : partenaire d'intégration système de l'année dans la catégorie Innovation

Nous avons reçu cette distinction pour notre historique d'innovation et de prestations alimentées par l'IA. Celles-ci ont permis à Duck Creek de redéfinir les possibilités de l'assurance IARD, notamment par le développement de neuf accélérateurs d'IA générative pour Duck Creek, l'assistant de réclamations de nouvelle génération lauréat d'un Hatch-A-Thon.

Image abstraite de lumières colorées en forme de collines et de rayons de lumière qui s'élèvent vers le haut
Duck Creek Formation Awards '25 : norme d'excellence, FCCI

Le programme de transformation intégrale de FCCI (de la définition du produit jusqu'à la mise en œuvre de la suite Duck Creek) a été qualifié de modèle d'innovation et d'efficacité opérationnelle. Cognizant a joué le rôle de partenaire de FCCI pour la mise en œuvre tout au long du processus.

Image abstraite de logos digitaux sur une structure virtuelle en forme de tableau bleu
Duck Creek Formation Awards '25 : norme d'excellence, HDFC ERGO

HDFC ERGO est devenu le premier assureur indien et le premier à mettre en œuvre Duck Creek pour l'assurance santé au global, un jalon historique dans l'expansion géographique et sectorielle de la plateforme. Cognizant était aux commandes de cette mise en œuvre.

Image abstraite d'un logo digital de bouclier luisant flottant au-dessus d'un panneau parcouru d'ondes lumineuses circulaires

Nous contacter

Nous vous aidons à réduire le délai, les coûts et les risques de votre mise en œuvre de Duck Creek. Nous assurons également une maintenance continue pour optimiser la valeur de vos solutions Duck Creek.

Voyons ensemble comment Cognizant vous permettra de basculer dans le digital.

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