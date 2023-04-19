Passer au contenu principal Skip to footer
« Deux semaines après le lancement de la conception de Lender Toolkit Agentic AI Foundation avec nos partenaires, Cognizant et Amazon Web Services (AWS), nous sentons déjà une dynamique. Nous nous appuyons sur AWS Bedrock pour un accès géré et sécurisé aux modèles. Nous avons également accumulé des motifs Strands pour l'exécution d'agents flexibles et conteneurisés...
Le lancement s'effectue avec Cognizant sur la base d'une évaluation de la valeur métier de l'IA agentique et sur une validation de principe afin de bâtir notre socle IA sur AWS. »

– Jeff Neuman, SVP, AI Engineering & Product, Lender ToolKit

L'économie de l'information dépend des besoins changeants du public, des modes de consommation variables et des indicateurs pertinents. Nous proposons des offres et une expertise portant sur l'ensemble de l'écosystème d'information afin de vous aider à tenir votre modèle économique à jour, à innover plus vite, à gagner en agilité et à répondre à la demande expresse en bouleversement digital.

Expertise

Crédits, finances, taxes, risque global et conformité

Affrontez la concurrence une fois votre stratégie commerciale bien définie et dotez-vous de capacités avancées au niveau des plateformes, des outils et des processus.

Un homme travaille sur un écran transparent.
Domaine légal et réglementaire

Le marché des services juridiques subit des pressions de toutes parts. Associez-vous à Cognizant pour mettre en œuvre l'automatisation et des analyses de données avancées qui vous conduiront sur de nouvelles voies de croissance.

Un ensemble de marteaux et de blocs de bois.
Sciences, techniques et santé

Proposez du contenu STM, des outils et des solutions de workflow plus intelligentes pour une expérience client plus intuitive et efficace. Cognizant peut vous aider à libérer la valeur ajoutée de votre contenu.

Blocs digitaux.
Études de marché

Sortez du lot en tirant parti de l'IA et de l'automatisation. Mettez en œuvre des techniques et outils de recherche qui filtrent le bruit pour obtenir des informations pertinentes.

Un écran affiche des graphiques circulaires, un histogramme et une courbe graphique.
Participez à la conversation avec Cognizant CMT

Consultez notre page LinkedIn Cognizant Communications, Media and Technology pour obtenir les dernières nouvelles de nos contributions d'avenir avec nos clients. Nous vous invitons à rejoindre la discussion pour échanger des idées, collecter des informations et prendre contact avec nos décideurs en matière de transformation.

Tour de télécommunication
Récrivez les règles

Nous vous aidons à définir votre feuille de route de transformation digitale au moyen de stratégies d'innovation des produits, des services et des processus aptes à accompagner la croissance par la transformation.

Valoriser les besoins humains

Nous aidons les CMO et les CIO à fournir des services de première qualité grâce à nos outils de conception, de contenu, de réseaux sociaux, de commerce et de plateformes.

Satisfaire des besoins très variés
Faire des choix intelligents

Nous appliquons l'IA aux données générées par vos clients et opérations commerciales avant de les analyser sous tous les angles afin de déterminer vos besoin présents et futurs.

nuages colorés
Accéder à l'IoT

Nous concevons et développons des solutions basées sur l'Internet des objets afin de créer un écosystème connecté de plateformes, produits et appareils, et d'augmenter les recettes provenant des services basés sur les données.

Des arbustes en cours d'arrosage dans une serre.
Concevez des logiciels exceptionnels

Nous intégrons les connaissances et la conception humaines dans l'ingénierie, le développement de produits logiciels et la transformation d'applications natives du cloud à grande échelle.

Un homme regarde une tablette.

Apprenez comment les services modernes de processus métiers peuvent favoriser l'accélération de la croissance.

APPROCHE

Atteignez vos objectifs

CAS CLIENT

L'IA générative réduit l'effort de migration de 25 %

L'IA générative réduit l'effort de migration de 25 %

pour un géant des logiciels fiscaux juste au moment où ses besoins correspondaient aux gains de performances apportés par JDK 21. Nous avons utilisé des outils d'IA générative pour effectuer rapidement une migration efficace.

Évaluation Cambridge

Évaluation Cambridge

conçoit une plateforme évolutive génératrice d'opérations rapides et efficaces qui soutiennent son expansion internationale.

Une entreprise mondiale d'informations d'affaires

Une entreprise mondiale d'informations d'affaires

modernise une application clé de son processus d'entrée en relation, passerelle vers ses offres produit.

Accéder à l'information à grande vitesse

Découvrez ce que les chief data officers recherchent avant tout.

BUSINESS INTELLIGENCE

Publications

L'IA générative donne à la centralité client l'attention qu'elle mérite.

L'IA générative joue un rôle majeur dans le passage des entreprises de production à une stratégie centrée sur le client. Il ne s'agit cependant que d'une partie de la réponse.

Une femme assise travaille sur son ordinateur portable.
Pourquoi les entreprises de production ont besoin de FinOps

À mesure que grandit la pression sur les coûts de l'innovation, la gestion des charges du cloud avec FinOps n'a jamais autant pesé.

Superhéros de la finance

Répondre aux attentes et les dépasser, une nouvelle ère pour les CFO.

Un homme se tient le menton.

Préparatifs pour une croissance accélérée

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.

