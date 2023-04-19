Accélérez le délai de rentabilisation pour l'IA à la périphérie industrielle

L'IA et l'edge computing sont en passe de devenir les tendances technologiques les plus importantes du moment. Mais de nos jours, créer des solutions d'IA à la périphérie est une tâche ardue, car l'environnement à la périphérie connaît un certain nombre de contraintes en matière de puissance de calcul, de mémoire et de bande passante, sans parler des limites inhérentes aux outils d'IA générative basés sur le cloud.

La plateforme Neuro Edge simplifie et accélère le développement et le déploiement d'applications et de services à la périphérie. Elle orchestre des solutions de bout en bout qui permettent de traiter les données en temps réel, d'améliorer la confidentialité des données, de réduire les coûts de bande passante et de renforcer la résilience opérationnelle. Les entreprises peuvent ainsi exploiter la puissance de la périphérie et développer leur activité.