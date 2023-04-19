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Data et Intelligence artificielle
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La croissance métier exige un socle AI native. Avec Cognizant, vous vous dotez de capacités IA de confiance, évolutives et parées pour l'avenir qui aideront votre entreprise à progresser plus vite, à s'adapter plus tôt et à libérer de nouveaux avantages dans un monde qui change.

Nouvelle technologie, nouveau monde 2026

Nos recherches récemment mises à jour sur l'IA et l'emploi révèlent un bouleversement de plus grande envergure et bien plus rapide que les prévisions établies voilà trois ans. Ce que nous attendions une décennie plus tard a déjà lieu.

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Nos offres

Solutions de données et d'IA pour les entreprises modernes

Quel que soit votre degré d'avancement (de la collecte des données au développement de modèles d'IA complexes), Cognizant vous accompagne. Grâce à nos services IA innovants, vous pourrez exploiter les données et l'intelligence artificielle pour développer plus rapidement des processus décisionnels prédictifs et proactifs, tout en conduisant la transformation de votre entreprise.

Donnez aux entreprises les moyens d'accélérer leur transformation, de libérer l'innovation et de proposer des expérience client et employé de niveau supérieur par la conception et l'adaptation des systèmes d'IA agentique intelligents. Ces systèmes raisonnent, décident et agissent en toute autonomie. Ils optimisent les processus tout en collaborant avec les humains et les systèmes.

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Générez des données de haute qualité sur toutes les modalités pour la prise en charge à grande échelle de l'annotation, de l'ajustement et de la gouvernance. La précision de l'humain dans la boucle garantit des résultats IA plus rapides, plus sécurisés et mieux alignés sur l'activité.

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Adaptez les solutions IA sur tous les domaines grâce à l'apprentissage automatique avancé, au deep learning et à l'IA générative. Qu'il s'agisse d'automatisation intelligente ou d'analyse prédictive, les services IA de Cognizant stimulent la prise de décision proactive et l'efficacité opérationnelle avec des pratiques IA responsables.

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Transformez des données brutes en informations exploitables grâce aux plateformes BI pilotées par l'IA, aux outils de restitution et aux frameworks d'optimisation. Prenez en charge des tableaux de bord en temps réel, le suivi des indicateurs de performance et des systèmes de prise de décision adaptés aux besoins sectoriels spécifiques.

Accélérez la transformation des données et des analyses avec une plateforme évolutive et modulaire. Appuyez-vous sur l'IA agentique pour rationaliser l'évaluation, la migration, l'intégration, la validation et l'optimisation. Ainsi, vous économiserez jusqu'à 40 % de frais de modernisation.

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Assurez une gestion sécurisée, efficace et conforme du cycle de vie des données. Les services incluent la gestion des données de référence, la confidentialité et la gouvernance des données, la gouvernance de l'IA les plateformes de données client. Vous établissez ainsi un fondement de données fiable pour l'intelligence d'entreprise.

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Donnez aux entreprises les moyens de définir et de mettre en œuvre des feuilles de route stratégiques pour la transformation métier en tirant parti de la puissance des données et de l'IA via des agents. Les services incluent des évaluations de préparation des données orientées IA, la formulation de la stratégie liée aux données et à l'IA ainsi que la planification de l'adoption de l'IA agentique, tout en assurant l'alignement avec les objectifs métier et les cades réglementaires.

Modernisez les écosystèmes de données existants grâce à l'activation cloud, à la migration intelligente et aux frameworks low-code/no-code. Les solutions proposées incluent l'acquisition, la transformation et l'intégration de données alimentées par les accélérateurs pilotés par l'IA agentique de Cognizant.

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Accédez à des niveaux d'efficacité inédits en tirant parti des LLM, SLM et autres modèles intelligents pour l'amélioration de l'expérience client et employé, de la génération de contenu, la synthèse, l'optimisation des processus et la productivité des développeurs.

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Appliquez des données analytiques spécifiques pour surmonter des défis métier complexes. Combinez l'expertise sectorielle avec des modèles d'IA et d'apprentissage automatique (IA générative, agentique et LLM) pour fournir des informations qui stimulent l'innovation, l'efficacité et les avantages compétitifs sur plusieurs secteurs, tels que la santé, la finance et l'industrie.

Publications récentes sur l'IA

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Amélioration de la prise de décision basée sur l'IA grâce à l'AI Research Lab de Cognizant

Notre équipe de recherche améliore la prise de décision basée sur l'IA. Pour ce faire, elle développe de nouvelles méthodes intégrant différents types d'IA pour modéliser les situations complexes et suggérer des solutions optimisées pour des indicateurs de performance spécifiques.

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Études de cas sur les données et l'IA

Nous collaborons avec nos clients pour trouver les solutions à leurs problèmes les plus urgents, quel que soit leur degré d'avancement en matière de données et d'IA.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

GSK et Amref suppriment les silos de données

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pour améliorer les connaissances et les initiatives en matière de santé publique en Afrique subsaharienne.

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MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT

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grâce aux informations et à une meilleure prise de décision

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Ressources

Manuel Snowflake Cognizant

Modernisez les données pour préparer l'entreprise pilotée par l'IA avec Cognizant et Snowflake.

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Le visage d'une femme sur un arrière-plan sombre avec des codes et des scripts sur l'écran

Nos partenaires et alliances pour les solutions de données et d'IA

Grâce à nos partenariats et alliances stratégiques avec les plus grands acteurs du marché, nous pouvons offrir à nos clients des services et des solutions globales et intégrées. Plus de 85 alliances stratégiques avec les plus grandes entreprises mondiales nous permettent de proposer des solutions complètes à tous vos problèmes métiers et informatiques.

Cognizant reconnue comme leader Horizon 3 dans le rapport HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

Dans ce rapport, Cognizant se distingue par ses investissements conséquents dans des plateformes telles que Neuro® AI, ses programmes de formation complets et ses partenariats solides. Tous ces éléments réunis la positionnent comme un leader de l'IA générative.

Lire le rapport
Logo HFS

Découvrir d'autres services d'IA

Découvrez d'autres services d'IA permettant d'améliorer l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans votre entreprise :

Assurance et ingénierie qualité

L'assurance et ingénierie qualité de Cognizant – notre approche globale d'écosystème pour atteindre et maintenir la qualité des processus, applications et systèmes au sein d'une entreprise – aide les entreprises de tous secteurs à exploiter la vitesse du numérique. Simplifiez et modernisez, améliorez la CX et accélérez les changements commerciaux et technologiques avec l'assurance et ingénierie qualité.

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Flèche numérique multicolore pointant vers la droite
Durabilité

Les services de conseil et solutions de Cognizant aident les entreprises à réduire leur empreinte environnementale et à faire de leurs engagements en matière de durabilité des objectifs réalisables.

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Gratte-ciel dont les parois de verre reflètent les arbres qui l'entourent
Sécurité

Les solutions de sécurité complètes de Cognizant associent une solide expertise métier et sectorielle à une approche tournée vers l'avenir pour supprimer les points faibles en matière de sécurité et permettre aux entreprises de faire preuve d'audace, d'avancer rapidement et de réussir.

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Dans une salle de serveurs, deux collègues femmes discutent et, plus loin derrière elles, deux collègues hommes regardent les serveurs.
Consulting

Nos consultants mettent à profit leurs connaissances et leurs expériences pour aider leurs clients à élaborer des stratégies, unifier leurs architectures commerciales et technologiques, générer de la croissance et obtenir un avantage concurrentiel.

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Un groupe de personnes en réunion

Leadership

Naveen Sharma

SVP et Global Practice Head, Data et IA

Naveen Sharma
Amiteshwar Seth

SVP et Global Delivery Head, Data et IA

Portrait d'Amiteshwar Seth

Nous contacter

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital, notamment les données et l'IA, sont vastes et exponentielles.

Voyons ensemble ce que les données et l'IA peuvent apporter à votre entreprise.

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