En tant qu'AWS Security competency partner, Cognizant propose des outils et frameworks modernes qui offrent des fonctionnalités de sécurité uniques disponibles sur AWS. Nous proposons des solutions de sécurité sectorielles qui réduisent les complexités, détectent et protègent proactivement vos charges de travail et vos cas d'utilisation, et permettent l'automatisation à grande échelle.

En gardant vos plus grands défis en matière de sécurité à l'esprit tout au long du processus, nous déployons des frameworks qui mettent en adéquation contexte, risques et angles morts, ainsi qu'exigences de gouvernance et de conformité. Nous veillons ainsi à ce que les contrôles soient efficaces dans l'ensemble de votre architecture et restent alignés sur vos objectifs métiers en constante évolution.