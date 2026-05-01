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Développer des solutions plus intelligentes et soutenables

Nos équipes de recherche explorent le potentiel transformateur de l'IA décisionnelle qui tire parti de technologies telles que l'IA multi-agents afin de porter les systèmes au-delà des prédictions vers les actes concrets. À travers les articles scientifiques, les outils open-source, les projets AI for Good et les plateformes agentiques, nous inspirons la collaboration et favorisons le progrès éclairé au sein de la communauté IA.
ACTUALITÉS

Découvrez nos dernières publications

Notre recherche paraît dans les revues universitaires pour faire progresser des technologies IA qui améliorent la prise de décision et résolvent des défis complexes d'envergure mondiale.

RECHERCHE

Stratégies d'évolution quantifiée : ajustement de haute précision des LLM quantifiés au prix de la faible précision

Cet article présente les stratégies d'évolution quantifiée (Quantized Evolution Strategies, QES), un paradigme d'optimisation qui procède à de fins ajustements de l'ensemble des paramètres directement dans l'espace quantifié. Les QES surpassent largement la méthode d'ajustement de pointe actuelle d'ordre zéro. Elles ouvrent également la possibilité d'augmenter la capacité des LLM dans l'espace quantifié. 

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Approche MAKER

RECHERCHE

TerraLingua : émergence et analyse de l'ouverture au niveau des écologies des LLM

Cet article présente une écologie multi-agents persistante conçue pour étudier les dynamiques ouvertes dans les écosystèmes agentiques du monde réel.

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RECHERCHE

Stratégies d'évolution à grande échelle : ajustement fin des LLM au-delà de l'apprentissage de renforcement

Cet article de positionnement fait la démonstration de la première application réussie des stratégies d'évolution dans le cadre d'un ajustement fin intégral de LLM à plusieurs milliards de paramètres. Résultat : des performances supérieures à l'apprentissage de renforcement.

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Notre dernière couverture médiatique

Découvrez les dernières parutions médiatiques et de presse écrite de notre équipe au sujet du rôle transformateur de l'IA dans divers domaines et applications.

VIDÉO FOX NEWS

L'IA progresse plus vite que prévu

Babak Hodjat interrogé par Fox News à propos de l'impact de l'accélération de l'IA.

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Babak Hodjat sur Fox News

VIDÉO CNBC-TV18

En direct de l'AI Impact Summit | Conversation avec Babak Hodjat, Chief AI Officer de Cognizant

Babak Hodjat, Chief AI Officer de Cognizant, évoque l'enthousiasme pour les entreprises agentiques mais aussi l'appréhension quant à la sécurité et aux performances.

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ARTICLE REUTERS

Bouleversement Anthropic : les menaces envers les grands groupes informatiques sont « exagérées » selon la direction IA de Cognizant

Cet article traite de l'opinion selon laquelle les craintes quant à un remplacement des sociétés de services informatiques par de nouveaux outils IA sont exagérées et que les clients ont toujours besoin d'assistance pour le déploiement et l'ajustement adéquat des technologies.

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Promouvoir AI for Good par le biais de collaborations internationales

Nous nous engageons à maîtriser le potentiel de l'IA pour faire face à des défis à fort enjeu et d'envergure mondiale. En collaboration avec l'industrie et des partenaires universitaires, nous mettons au point des solutions qui repoussent les limites de ce que l'IA peut offrit à la société.

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Développement responsable de solutions IA

Notre recherche intègre des principes d'IA responsable à chaque étape, de la conception au déploiement. Elle garantit ainsi la sécurité, la fiabilité et l'augmentation du potentiel humain. Nous nous focalisons sur le développement et le déploiement de solutions IA en harmonie avec des normes éthiques tout en stimulant l'innovation transformatrice.

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