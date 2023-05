À propos de Cognizant

Cognizant Suisse



Cognizant Suisse est fière de célébrer son 20e anniversaire cette année. Au cours des deux dernières décennies, nous avons aidé des entreprises de toute la Suisse à améliorer leur productivité et leur efficacité. Grâce à notre expérience des marchés locaux et internationaux et à nos partenariats solides avec des institutions et des acteurs du secteur de premier plan, nous fournissons des solutions sur mesure qui répondent à des exigences commerciales, opérationnelles et technologiques spécifiques.

Notre objectif est d'aider nos clients à créer des environnements de travail agiles qui leur permettent d’anticiper les besoins changeants des clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir des solutions technologiques et d'ingénierie digitale qui préparent leurs entreprises pour l'avenir.

Nous sommes toujours aussi enthousiastes et déterminés à favoriser l'innovation, fournir des services exceptionnels et à créer de nouveaux leviers de croissance et de réussite.