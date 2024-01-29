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À propos de Cognizant

Cognizant Suisse

Cognizant Suisse est fière de célébrer son 20e anniversaire cette année. Au cours des deux dernières décennies, nous avons aidé des entreprises de toute la Suisse à améliorer leur productivité et leur efficacité. Grâce à notre expérience des marchés locaux et internationaux et à nos partenariats solides avec des institutions et des acteurs du secteur de premier plan, nous fournissons des solutions sur mesure qui répondent à des exigences commerciales, opérationnelles et technologiques spécifiques.

Notre objectif est d'aider nos clients à créer des environnements de travail agiles qui leur permettent d’anticiper les besoins changeants des clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir des solutions technologiques et d'ingénierie digitale qui préparent leurs entreprises pour l'avenir.

Nous sommes toujours aussi enthousiastes et déterminés à favoriser l'innovation, fournir des services exceptionnels et à créer de nouveaux leviers de croissance et de réussite.

Notre Équipe

Michael Neracher

Country Manager and Head Insurance

Ingrid Zaissenberger

Head Marketing

Gordana Tadic

Head Human Resources

Brigitte Roy

Strategic Partnerships Sales Manager

Thomas Weber

Head Retail, Manufacturing & NGOs

Gordon Hoff

Head Banking and Financial Services

Manish Sakhuja

Head Life Science and Health Care

Les grandes marques sur lesquelles chacun compte au quotidien comptent sur nos collaborateurs au quotidien.

357 600

collaborateurs dans le monde
 

21,1

milliards de dollars de CA global
 

605e

au classement Forbes Global 2000

Au cours des 30 dernières années, nous avons établi des relations avec des entreprises leaders du marché dans le monde entier.

30 des 30 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales

9 des 10 principales banques européennes

9 des 10 premières entreprises de média

20 des 25 premiers organismes d'assurance-maladie

Notre offre

Nous nous appuyons sur une expertise éprouvée dans le monde entier pour vous aider à anticiper les défis, détecter les opportunités plus tôt et devancer le changement.

Transformez les expériences

Atteignez des degrés de commodité et d'élégance inégalés grâce à des expériences hyperpersonnalisées permettant d'établir des liens plus rapidement, de générer de la croissance et de fidéliser les clients.

En savoir plus
Réinventez vos processus

Découvrez comment l'automatisation des processus et la technologie peuvent aider votre entreprise à agir avec la perspicacité, la précision et la rapidité nécessaires dans notre monde en constante évolution.

En savoir plus
Modernisez vos technologies

Restez pertinent aujourd'hui et préparez-vous pour l'avenir avec des logiciels conçus pour apprendre et déployer une puissance de traitement considérable, dans le cloud, afin d'exploiter la valeur de chaque octet de données.

En savoir plus

Ne vous contentez pas d'une bonne gestion. Faites de votre entreprise une entreprise qui détecte les pratiques innovantes et agit au moment crucial, comme par intuition.

Notre culture d'entreprise nous incite à mettre en pratique nos valeurs

Chaque collaborateur a la responsabilité de créer un environnement permettant d'obtenir des résultats exceptionnels.

Notre mission

Nous aidons à imaginer, développer et mettre en œuvre des technologies pour que nos clients restent constamment informés et réactifs.

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Nos convictions

Notre objet social intègre des considérations environnementales et sociales dans chaque aspect de notre business model.

En savoir plus
Notre identité

Chaque jour, à travers le monde, nos collaborateurs  ont un impact positif sur leurs clients, leur environnement, leurs collègues et dans leur vie personnelle.

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Notre code de conduite

Nous respectons la voix et le parcours uniques de chacun, car nous savons que la diversité contribue à notre rayonnement et que nous bénéficions de la participation de tous.

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