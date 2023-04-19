Magasins discount
CAS CLIENT
Nos capacités
Renforcez l'omnicanal
Les experts de Cognizant aident les distributeurs à trouver la bonne voie vers l’adoption multicanal pour leur marque en fonction de leurs clients, de leurs concurrents et de leurs actifs physiques et digitaux. Nos services de conseil et notre expertise couvrent les sujets suivants :
- Stratégie omnicanal et roadmap
- Intégration cross-canal
- Nouvelles plateformes d’e-commerce
- Commerce international
- Optimisation du commerce digital
- Mobile
- Marketing digital
- Exécution agile
- Fidélité et CRM
Bénéficiez d'expertise en matière de commerce de détail
Obtenez les conseils nécessaires pour donner une nouvelle dimension à votre stratégie de merchandising. Notre expertise en matière de distribution couvre la chaîne de valeur du merchandising, y compris la gestion des informations sur la vente au détail, la planification financière des marchandises, la gestion des catégories, la planification des assortiments et des espaces, la tarification et la planification des promotions.
Repensez les expériences en magasin
Cognizant vous aide à repenser l’expérience en magasin discount afin de créer des interactions plus engageantes et enrichissantes avec les clients. Nous proposons une vaste palette de solutions pour les magasins, parmi lesquelles :
- Point de service
- Productivité en magasin
- Gamification
- Gestion des services en magasin
- Gestion de la démarque
Revitalisez votre chaîne logistique
Obtenez de l’aide pour résoudre des problèmes de chaîne logistique complexes afin de créer de la valeur et de réduire les coûts tout au long de votre transformation. Laissez notre équipe vous montrer comment un circuit d’approvisionnement intégré peut créer une expérience de distribution sans limites — et aider votre entreprise à rester vitale pour ses clients. Nos services et nos conseils en matière de circuit d’approvisionnement couvrent les éléments suivants :
- Planification de la chaîne logistique
- Mise en œuvre du circuit d’approvisionnement
- Visibilité de la chaîne logistique
Créez des solutions de qualité
Les partenariats de Cognizant avec Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP et Amazon Web Services (AWS), combinés à nos meilleures pratiques en matière de livraison et de mise en œuvre à l’échelle mondiale, vous permettent d’obtenir une solution de la plus haute qualité de la manière la plus rentable qui soit.
PUBLICATIONS
Nos points de vue
Obtenez les réponses à vos questions
Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
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