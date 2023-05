Quality@speed

Les solutions Assurance et ingénierie qualité de Cognizant contribuent au succès de votre démarche digitale en conjuguant qualité et rapidité.

Au service de plus de 650 clients dans différents secteurs spécialisés et fort d'une implantation mondiale, le pôle Assurance et Ingénierie Qualité de Cognizant est un leader de référence dans son domaine.

Avec les services QE&A, renforcer la qualité grâce à une assurance qualité stricte, automatisée et intelligente n'est qu'un début. Nos experts QE&A réinventent la qualité grâce à QA Hub™, un écosystème réunissant notre expertise sectorielle éprouvée, des innovations et des solutions d'assurance qualité propriétaires. Il s'appuie sur des partenariats puissants et des communautés enthousiastes. Et lorsque la qualité est au rendez-vous, les opportunités abondent.