Services de terrain intelligents

L'efficacité sur les réseaux complexes

La demande de services s'envole. Qu'il s'agisse des télécoms, des services publics, de l'énergie, de l'industrie manufacturière ou des transports, les clients s'attendent à des interventions plus rapides sur des réseaux de plus en plus complexes et vieillissants.

Cognizant vous aide à reprendre le contrôle avec des dispositifs de terrain intelligents. Vous pouvez ainsi connecter les systèmes cloisonnés, moderniser les opérations et favoriser la visibilité intégrale des missions, des actifs et de votre personnel. Nous rassemblons l'intelligence géographique, l'automatisation et la planification prédictive afin d'éliminer l'inefficacité, d'améliorer la réactivité et de réduire les coûts opérationnels, jusqu'à 30 %.

Que vous mettiez à niveau des plateformes existantes ou que vous redéfinissiez le service client, nous sommes à vos côté pour progresser plus vite, vous adapter plus intelligemment et tenir vos engagements en toute confiance.