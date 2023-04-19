Durabilité et résilience
DEEP GREEN
RAPPORT
La durabilité des entreprises une affaire de données, de technologie et de collaboration
Face à l'urgence de lutter contre le changement climatique et l'épuisement des ressources, une nouvelle génération d'entreprises émerge.
Ces entreprises seront durables par essence – pas simplement vertes, mais vraiment vertes. La durabilité fera partie de leur ADN.
Pour comprendre l'avenir de la durabilité des entreprises, en partenariat avec Oxford Economics, nous avons interrogé 3 000 dirigeants de tous marchés et secteurs, sur leurs projets, défis et vision en matière de durabilité.
LE FUTUR DE LA DURABILITÉ
Ouvrir la voie – la technologie au service de la durabilité
Les incitations au changement viennent de toutes parts
80 %
Autorités
80 % de l'économie mondiale est désormais soumis à un objectif de neutralité carbone.
78 %
Investisseurs
78 % des investisseurs estiment que l'investissement durable est une stratégie de limitation des risques.
81 %
Clients
81 % des clients sont convaincus que les entreprises devraient contribuer à l'amélioration de l'environnement.
1,3B$
Planète
1,3 billion de dollars (USD), c'est le coût des événements climatiques qui affectent les entreprises.
COGNIZANT OCEAN
Faire la différence dans l'économie bleue
Nous aidons des entreprises leaders à tirer parti de l'IA et de la transformation digitale pour stimuler la durabilité, la résilience et la rentabilité tout en relevant certains des défis les plus urgents de notre planète.
POINTS DE VUE SECTORIELS
L'impératif de durabilité stimulera la croissance dans tous les secteurs
NEUTRALITÉ CARBONE
La course à la neutralité carbone
L'intelligence et la durabilité l'emporteront
Résolument engagé en faveur de la durabilité, Aston Martin F1 ambitionne une position de leader dans ce domaine, tout en donnant la priorité à son objectif de neutralité carbone en 2050. Alors qu'une nouvelle année de partenariat commence, Cognizant contribuera à l'amélioration des performances grâce à des informations fondées sur des données – tout en participant à la construction de la première usine intelligente entièrement durable et en aidant l'équipe à se rapprocher du podium. Ce partenariat innovant vise à atteindre nos objectifs communs en matière de durabilité.
Cas clients
Contacter notre équipe chargée de la durabilité
Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.
Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.
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