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Durabilité et résilience
DEEP GREEN

La durabilité comme stratégie d'entreprise

RAPPORT

La durabilité des entreprises une affaire de données, de technologie et de collaboration

Face à l'urgence de lutter contre le changement climatique et l'épuisement des ressources, une nouvelle génération d'entreprises émerge.

Ces entreprises seront durables par essence – pas simplement vertes, mais vraiment vertes. La durabilité fera partie de leur ADN. 

Pour comprendre l'avenir de la durabilité des entreprises, en partenariat avec Oxford Economics, nous avons interrogé 3 000 dirigeants de tous marchés et secteurs, sur leurs projets, défis et vision en matière de durabilité.

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De la réflexion à la mise en œuvre, Cognizant propose des services de conseil et des solutions pour saisir les opportunités en matière de durabilité.

Nous contacter
LE FUTUR DE LA DURABILITÉ

Ouvrir la voie – la technologie au service de la durabilité

RAPPORT

The Future of Us

Une nouvelle ère se dessine à la suite des catastrophes climatiques et de la pandémie. Voici un guide pratique pour aborder dans l'ère de la neutralité carbone, dans laquelle les chefs d'entreprise dirigeront avec le numérique, responsabiliseront les consommateurs et agiront avec détermination.

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Immeubles avec des arbres

ARTICLE

Comblez l'écart entre engagements et actions ESG

90 % des décideurs s'accordent à dire qu'il est impossible d'être une entreprise moderne sans une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) cohérente. Mais il existe une grande différence entre les intentions et les actes.

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Aperçu

ARTICLE

En route vers l'avenir

L'innovation en matière de transports représente un impératif mondial notamment en raison de l'augmentation des émissions de CO2 liées à la mobilité urbaine.

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Un homme à vélo

Les incitations au changement viennent de toutes parts

80 %

Autorités

80 % de l'économie mondiale est désormais soumis à un objectif de neutralité carbone.

78 %

Investisseurs

78 % des investisseurs estiment que l'investissement durable est une stratégie de limitation des risques.

81 %

Clients

81 % des clients sont convaincus que les entreprises devraient contribuer à l'amélioration de l'environnement.

1,3B$

Planète

1,3 billion de dollars (USD), c'est le coût des événements climatiques qui affectent les entreprises.

COGNIZANT OCEAN

Faire la différence dans l'économie bleue

Nous aidons des entreprises leaders à tirer parti de l'IA et de la transformation digitale pour stimuler la durabilité, la résilience et la rentabilité tout en relevant certains des défis les plus urgents de notre planète.

Blue food

Rendre l'aquaculture plus durable, fondée sur des données et rentable

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banc de poissons en train de nager
Blue energy

Garantir une énergie plus efficace sur terre et en mer

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moulin à vent
Blue life

Garantir un approvisionnement en eau plus sûr et plus résistant

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plage
Blue transport

Créer de la valeur à partir d'un transport maritime plus propre et plus intelligent

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Port industriel
POINTS DE VUE SECTORIELS

L'impératif de durabilité stimulera la croissance dans tous les secteurs

INDUSTRIE

Comment les industriels peuvent-ils améliorer leur performance en matière de développement durable ?

Notre récente étude montre les points sur lesquels les industriels doivent se concentrer pour mieux atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

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FINANCE

Comment les entreprises financières peuvent-elles réaliser leurs ambitions en matière de développement durable ?

Notre récente étude montre les domaines dans lesquels les secteurs de la banque et des marchés de capitaux ne sont pas à la hauteur de leurs efforts en matière de développement durable, et comment ils peuvent rectifier le tir.

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CLIENT

La transformation à deux niveaux de la durabilité du commerce de détail

Selon notre récente étude, la plupart des distributeurs considèrent le développement durable comme une priorité stratégique, mais leurs initiatives doivent être pleinement intégrées à leur stratégie de modernisation.

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AGRICULTURE

Vers une agriculture renouvelable grâce aux données et à la technologie

L'agriculture durable est essentielle au futur de l'alimentation, mais nos recherches récentes montrent que l'adoption de ce type d'agriculture est encore lente. Voici comment le secteur peut surmonter les principaux défis.

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UTILITIES

Des réseaux intelligents au service de la transition vers les énergies renouvelables

La modernisation du réseau est essentielle pour atteindre les objectifs mondiaux de développement durable, mais elle comporte de nombreux défis. Voici la situation des entreprises du secteur de l'énergie et des services publics, d'après notre récente étude, ainsi que des recommandations pour les prochaines étapes.

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TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Trois leviers pour préparer les chaînes logistiques aux défis futurs

Votre entreprise est-elle prête pour le prochain choc d'offre et de demande ? Découvrez comment les entreprises réinventent leurs stratégies logistiques pour renforcer la résilience, la durabilité et la collaboration tout en atteignant leurs objectifs climatiques.

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véhicules sur la route

ASSURANCE

Neutralité carbone : les assureurs misent sur l'innovation et le design centré sur l'humain

Alors que le monde tend vers la neutralité carbone, les assureurs doivent évoluer pour relever de nouveaux défis. Découvrez comment la technologie, les connaissances fondées sur les données et le design centré sur l'humain sont les clés de la réussite à l'ère de la neutralité carbone.

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eau tombée
NEUTRALITÉ CARBONE

La course à la neutralité carbone

L'intelligence et la durabilité l'emporteront

Résolument engagé en faveur de la durabilité, Aston Martin F1 ambitionne une position de leader dans ce domaine, tout en donnant la priorité à son objectif de neutralité carbone en 2050. Alors qu'une nouvelle année de partenariat commence, Cognizant contribuera à l'amélioration des performances grâce à des informations fondées sur des données – tout en participant à la construction de la première usine intelligente entièrement durable et en aidant l'équipe à se rapprocher du podium. Ce partenariat innovant vise à atteindre nos objectifs communs en matière de durabilité.

Vers l'entreprise durable

La durabilité offre la possibilité de renoncer aux processus linéaires pour adopter des business models circulaires et régénérateurs. Tirez parti des services de conseil de Cognizant, de ses solutions et son solide écosystème de partenariats pour réduire votre empreinte environnementale et respecter vos engagements en matière de durabilité.

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tortue qui nage

Contacter notre équipe chargée de la durabilité

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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