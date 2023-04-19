Passer au contenu principal Skip to footer
Cognizant Neuro Business Processes
Un moyen plus rapide
d'offrir une expérience client fluide

Neuro™ intègre l'automatisation intelligente pour réussir à l'ère de l'expérience et les entreprises ont investi dans la conception de parcours clients positifs et intuitifs. Pourtant, ces parcours reposent sur des processus complexes et cloisonnés, à l'origine d'expériences désagréables ou frustrantes et de dépenses inutiles.
En travaillant étroitement avec nos clients, nous avons développé Neuro™ Business Processes, une suite de solutions qui aide les entreprises à offrir de meilleures expériences avec des retours sur investissement qui changent la donne.

Une structure d'automatisation intelligente pour l'entreprise moderne

Neuro Business Processes est une structure d'automatisation qui organise talents, nouvelles méthodes de travail, connaissances sectorielles et technologie, de manière intelligente et globale Le résultat : une exploitation digitale, imprégnée d'IA, efficace et adaptative qui offre des expériences exceptionnelles aux entreprises modernes.

Avantages

Interopérable, conçue pour évoluer en continu

Tirez parti de vos investissements actuels et évitez la dépendance vis-à-vis de fournisseurs grâce à l'architecture interopérable de Neuro Business Processes.

icône d'une main appuyant sur un bouton
Intuitive, facile à faire évoluer

Accélérer l'adoption de cette technologie par les employés les premiers concernés au moyen d'une interface low-code ou no-code configurable.

icône représentant plusieurs personnes ensemble
Augmentée par l'intelligence sectorielle

Créez de la valeur plus rapidement grâce à des taxonomies sectorielles spécifiques et réutilisables qui augmentent la qualité et la vitesse de transformation.

icône d'une ampoule
Une vision globale, des composants simples

Transformez les opérations métiers et optimisez les rendements sans pratiques invasives, où que vous en soyez dans votre parcours d'automatisation.

icône d'une montagne avec un drapeau

Distinctions

Cognizant nommé Leader PEAK Matrix® 2023 d'Everest Group pour l'automatisation intelligente des processus.

Nous sommes les mieux positionnés en matière de vision et de capacité. Les clients ont cité notre profonde expertise sectorielle et stratégique, notre vaste vivier de talents et notre gestion du changement organisationnel comme les éléments clés qui les ont aidés à obtenir des résultats.

Lire le rapport
automatisation intelligente des processus
Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® d'Everest Group 2022 pour les opérations de gestion du cycle de revenus (RCM)

Une fois encore, nous avons obtenu la meilleure évaluation et nous différencions par nos capacités de bout en bout dans la chaîne de valeur RCM et par nos puissantes solutions analytiques et d'automatisation pour les prestataires de soins. 

Lire le rapport

Collaborons

Notre équipe de consultants en processus métiers, d'experts sectoriels et technologiques collabore avec vous pour simplifier, intégrer et accélérer l'adoption de l'automatisation et de l'IA avec un design de solutions et une mise en œuvre basés sur trois principes fondamentaux.

Transformation des opérations

Nous aidons à transformer les opérations pour permettre de créer des expériences utiles aux clients, employés et partenaires de l'écosystème.

vague de sable et pierre
L'automatisation centrée sur l'humain

Nous associons le design de processus à la technologie et à de nouvelles méthodes de travail pour permettre aux individus et d'améliorer les interactions humaines.

une fille travaillant sur son ordinateur portable
Autonomisation des clients

Afin renforcer votre dynamique, nous apprenons à vos collaborateurs à utiliser l'automatisation et l'IA en adoptant une approche centrée sur les personnes.

personnes cherchant un idée

Laboratoire de co-innovation Neuro Business Processes

Expérimentez des technologies innovantes, réinventez des scénarios et résultats pratiques et explorez « l'art du possible » grâce à des voyages virtuels de design thinking au lab de co-innovation Neuro Business Processes.

Nos experts en automatisation intelligente des processus et nos partenaires technologiques de pointe permettent à nos clients de visualiser et d'expérimenter les changements avant qu'ils ne se produisent.

Découvrez d'autres services de processus métiers (BPS)

Services de processus métiers (BPS) modernes

Découvrez nos services de processus métiers (BPS) modernes

Accélérateurs AI Business

Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.

Modèle d’entraînement de l’IA

Accélérer la rentabilisation des modèles d'IA

