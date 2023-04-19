Accélérez la transformation basée sur l'IA Le groupe de travail ServiceNow de Cognizant permet aux entreprises de décloisonner et de libérer les renseignements en proposant les expériences les plus complètes de l'écosystème ServiceNow. En tant que premier partenaire à commercialiser ServiceNow Workflow Data Fabric et l'IA agentique, nous accélérons l'adoption de l'IA grâce à notre vaste expertise sectorielle, à nos plateformes propriétaires basées sur l'IA et à WorkNEXT™ Digital Workplace Services. Encouragez la fluidité digitale, activez l'hyperproductivité et concevez une entreprise avec un partenaire ServiceNow qui assure une innovation continue tout au long du parcours digital.