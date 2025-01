Cognizant Flowsource : transformer l'ingénierie grâce à l'innovation basée sur l'IA

Pour prospérer dans l'environnement dynamique actuel, les entreprises doivent accélérer leurs cycles d'innovation et fournir plus rapidement des produits et services de qualité supérieure à leurs clients. Atteindre ce niveau d'innovation continue nécessite cependant d'aborder l'ingénierie des logiciels d'une manière fondamentalement différente.

C'est pourquoi nous avons créé Flowsource™. Il s'agit d'une plateforme full-stack unifiée basée sur l'IA qui annonce la prochaine génération d'ingénierie. Elle facilite l'innovation grâce à l'IA générative intégrée aux étapes clés du cycle de développement des logiciels (SDLC). Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur des fonctionnalités riches et des expériences utilisateur exceptionnelles.

En intégrant et en automatisant les workflows avec les principaux frameworks, modèles et outils tout au long du cycle de développement, Flowsource fournit rapidement un code de qualité, limite les risques de sécurité et de conformité, optimise la transparence et améliore l'expérience des développeurs.