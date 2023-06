Tirez parti d'un nouveau modèle de prestation à l'échelle mondiale. Dans le secteur des produits d'entretien et cosmétiques, la banalisation croissante et l'évolution des profils démographiques représentent de vrais défis. En parallèle, les marchés émergents connaissent une croissance rapide et présentent également des défis que les modèles économiques traditionnels ont du mal à relever. Notre modèle d'exécution global peut vous aider à transformer ces défis en opportunités, à l'aide des dernières solutions, afin de renforcer votre service de livraison directement en magasin, la planification de votre production, etc.