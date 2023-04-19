Cognizant dispose d'une expertise sans pareille au niveau des moyens pour permettre aux payeurs et aux prestataires de rester au fait des avancées technologiques, de l'évolution constante des règlementations et des pressions financières croissantes.

Nous sommes 80 000 penseurs et acteurs dotés des technologies, des services, de l'expertise et de l'échelle adéquats pour contribuer à l'unification des soins et atteindre de meilleurs résultats pour tous.

Cognizant gère 4,4 milliards de transactions annuelles entre organismes payeurs et prestataires. Nous sommes également solidement intégrés dans 350 systèmes de santé de premier plan.

Nous nous engageons comme pionniers de l'innovation sectorielle avec un investissement de 1 milliard de dollars dans l'IA générative.