L'ingénierie au rythme de l'IA. Une conception plus intelligente
pour innover plus vite.

Les entreprises à succès d'aujourd'hui sont agiles, mais la plupart des équipes ne le sont pas et se débattent avec des piles technologiques entrelacées et des tâches en silo. C'est pourquoi nous avons créé Flowsource™, une plateforme unifiée basée sur l'IA qui annonce la prochaine génération d'ingénierie. Cette plateforme encourage l'agilité, favorise la simplification et fournit des fondations sûres et gouvernées au service de l'innovation.
Par l'intégration des IA générative et agentique à chaque étape du cycle de développement logiciel (SDLC), Flowsource permet ainsi aux groupes agiles de se concentrer sur des expériences utilisateur exceptionnelles. Cette automatisation fournit du code de qualité à grande vitesse, réduit les risques de sécurité et accélère le délai de réalisation.

Des effets concrets

20 % à 50 %

d'augmentation de la productivité des ingénieurs full-stack

40 %

de réduction du délai de réalisation

Des exemples concrets

TYPE

Le retour d'un géant des médias numériques

TYPE

Le retour d'un géant des médias numériques

ont transformé le développement des logiciels et plateformes d'un géant de la diffusion traditionnelle par câble grâce à Cognizant Flowsource. Ces ingénieurs ont ainsi gagné 16 % de productivité et 76 % de vitesse tout en réduisant les coûts totaux de l'IT de 35 %.

Un homme tient un caméscope, concentré sur la capture d'un paysage extérieur.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Accélération du délai de réalisation et de la productivité pour un leader des télécommunications

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Accélération du délai de réalisation et de la productivité pour un leader des télécommunications

Cognizant Flowsource a permis à un client de télécommunications d'atteindre 40 % de réduction du délai de réalisation pour les nouveaux services et 50 % d'augmentation de la productivité des développeurs. La solution optimisée par Flowsource a généré 23 millions de dollars d'économies, permettant ainsi de valider l'influence de la plateforme sur l'excellence de l'exécution et l'optimisation des coûts.

Des tours de téléphonie mobile dotées de multiples antennes sur fond de ciel bleu limpide, symbole des infrastructures de télécommunication.

Au-delà de la productivité : sécurisez votre avantage concurrentiel

Flowsource permet aux organisations de tirer profit du potentiel de transformation de l'IA générative pour stimuler la productivité, la vitesse et la qualité de leurs processus d'ingénierie logicielle.

Copilotes et agents IA intégrés pour l'assistance et l'automatisation des tâches
Riche bibliothèque de modèles d'invites dédiés aux tâches de développement
Documentation générative et modèles de composants automatisés
Bilans de sécurité, contrôles qualité et contrôles de conformité automatisés
Explicabilité du code
Recherche et gestion des connaissances

Principaux avantages de la plateforme

Intelligence augmentée

Flowsource permet aux organisations de tirer profit du potentiel de transformation de l'IA générative pour stimuler la productivité, la vitesse et la qualité de leurs processus d'ingénierie logicielle.

Libre-service basé sur des modèles

Bénéficiez du provisionnement en libre-service avec des modèles réutilisables. Les modules ad hoc, les bibliothèques de prompts et les agents entraînés par domaine ajoutent de la flexibilité et de la cohérence.

Assurance qualité automatisée

Le contrôle automatisé de la sécurité et de la conformité garantissent le respect des normes, tandis que les tests d'unités génératives, l'explicabilité du code et l'assurance qualité avant déploiement favorisent la résilience et la sécurité des lancements.

Tous les postes, une seule plateforme.

Flowsource aide tout le monde : les gestionnaires de produit à générer leurs récits, les architectes à modéliser et les développeurs à coder avec une assistance en direct.

