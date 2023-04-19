Passer au contenu principal Skip to footer
Automobile et mobilité intelligentes
Un chien dont la tête dépasse de la fenêtre d'une voiture.

Des concepts visionnaires à la mobilité pérenne

Le secteur automobile est à la croisée des chemins. Les prochains dirigeants devront proposer des expériences de mobilité fluide, des véhicules plus intelligents et des systèmes de transport durables.

Passez à la vitesse d'innovation supérieure. Concevez des véhicules de nouvelle génération intelligents, connectés et définis par logiciel avec de l'IA embarquée, des jumeaux numériques, l'edge computing et des plateformes cloud-natives.

Optimisez les cycles de développement, fiabilisez l'innovation et réinventez les expériences client avec un partenaire de confiance. Nos capacités de validation virtuelle vous permettent d'agir plus rapidement et plus pertinemment en réduisant les coûts, la complexité et le délai de réalisation.

Dans le véhicule, en dehors et au-delà, Cognizant vous aide à progresser plus vite et avec détermination.

Votre innovation en marche
NOTRE IMPACT

Des résultats concrets pour des performances toujours renouvelées

86 %

des défauts détectés en amont grâce au test virtuel et à la simulation hardware-in-the-loop (HIL).

20–25 %

de gain de temps de validation, pour un développement plus rapide et une meilleure préparation au marché.

60 %

d'amélioration de l'efficacité des tests de fonctionnalités de voiture connectée.

40 %

d'amélioration de la détection précoce des défauts pour une meilleure qualité produit.

« L'expertise de Cognizant en matière de développement logiciel évolutif et indépendant du matériel est en adéquation parfaite avec nos objectifs d'innovation et de réponse aux besoins croissants de personnalisation toujours plus poussée dans l'industrie automobile. »

David Fritz
Vice President, Hybrid and Virtual Systems
Siemens

Logo Siemens
CAPACITÉS ESSENTIELLES

Facteur d'innovation dans tous les domaines

Avec plus de 30 ans d'expérience et plus de 9 000 ingénieurs automobiles, nous réunissons l'expertise logicielle, matérielle et système afin de proposer des solutions révolutionnaires dans l'ensemble de l'écosystème de la mobilité pour des effets concrets sur le monde réel.

  • Architecture électrique et électronique (E/E) : nous accélérons la conception des systèmes de véhicule par l'évaluation et la mise en œuvre de solutions d'architecture prêtes à l'emploi, de frameworks éprouvés et de bonnes pratiques de développement pour les véhicules de nouvelle génération.
  • Test et validation des véhicules autonomes : nous accélérons également les cycles de développement grâce à des tests et des simulations de bout en bout, notamment des systèmes électroniques, des composants intégrés et des fonctionnalités complètes du véhicule afin d'atténuer les risques et d'améliorer le délai de réalisation.
  • Sécurité fonctionnelle et cybersécurité : nous assurons la conformité et la protection de tous les systèmes embarqués.
  • Habitacle, navigation et interface homme-machine (HMI) : nous concevons des interfaces intuitives et centrées sur l'utilisateur pour un engagement amélioré du conducteur.
  • Développement de logiciels embarqués : nous tirons parti de workflows sectoriels éprouvés, de normes robustes et de plateformes fournisseur de confiance afin de fournir des solutions de bout en bout fiables et embarquées dans tous les aspects du véhicule.
Vue intérieure d'un tableau de bord.
  • Cloud et edge computing : nous permettons les interactions adaptables et réactives du véhicule vers le cloud.
  • IA et apprentissage automatique : nous effectuons des analyses prédictives pour l'entretien et le comportement utilisateur.
  • Connectivité et télématique : nous facilitons les échanges de données en temps réel pour des opérations optimisées.
  • DevOps et développement agile : nous rationalisons le développement logiciel afin de progresser constamment.
Vue d'une voiture futuriste.
  • Solutions de gestion de flotte : nous optimisons la logistique et les opérations des flottes commerciales.
  • Solutions digitales de vente au détail : nous transformons l'expérience d'achat de voiture via les plateformes digitales.
  • Services d'e-mobilité : nous encourageons la transition vers les véhicules électriques avec des services complets.
  • Mobilité en tant que service : nous créons des solutions de transport intégrées pour la mobilité urbaine.
  • Solutions de formation et d'apprentissage : nos équipes gagnent en compétence grâce à des formations exhaustives tout au long de la chaîne de valeur de la mobilité (qualification pour le commerce de détail en phase avec les équipementiers, certification haute tension, coaching agile et formation digitale immersive). Le personnel s'en trouve ainsi mieux préparé, la conformité améliorée et les performances optimisées à grande échelle.
Vue d'une rangée de semi-remorques sur la route.
Software-defined vehicles intelligents

Créez des véhicules intelligents et adaptables conçus pour évoluer

Nous vous aidons à accélérer le développement et l'intégration logiciels avec la validation virtuelle, les tests modulaires et une architecture pérenne. Vous bénéficiez ainsi de nouveaux services digitaux et de mises à jour plus rapides tout au long de la vie du véhicule.

Une voiture dorée virtuelle installée sur une puce d'ordinateur.
Plateformes de mobilité connectée

Exploitez les données en temps réel pour transformer l'expérience de la mobilité

Qu'il s'agisse de télématique basée sur le cloud ou d'habitacles digitaux, nous proposons des plateformes évolutives qui prennent en charge les informations prédictives, les abonnements et les services connectés de nouvelle génération. Vous profitez ainsi de nouveaux flux de revenus et d'un engagement client amélioré.

Un homme au volant d'une voiture appuie sur des boutons du tableau de bord.
Solutions autonomes

Vers une autonomie évolutive et sécurisée

Grâce à l'IA, à la simulation et à l'edge computing, nous favorisons la validation préliminaire et rentable de scénarios de conduite complexes. Nous vous aidons ainsi à accélérer le développement tout en garantissant les normes les plus strictes en matière de performances et de sécurité.

Une voiture autonome futuriste.
POURQUOI COGNIZANT

Ce que Cognizant vous apporte

Cognizant vous aide à transformer la mobilité avec des solutions de bout en bout génératrices d'intelligence, de résilience et de vitesse à chaque étape du parcours. Ces solutions reposent sur des laboratoires d'innovation internationaux, un vaste réseau de partenaires et des modèles d'exécution évolutifs.

Une innovation plus rapide, moins de dépenses en R&D

Proposez plus rapidement des véhicules plus intelligents et plus sûrs tout en optimisant l'investissement dans l'ingénierie. Appuyez-vous sur le vivier de talents sans pareil de Cognizant, notamment au niveau d'un des plus grands acteurs automobiles en Inde, ainsi que sur un modèle d'exécution sur trois continents afin d'adapter la R&D rapidement et de manière rentable.

Un homme assis devant un volant de jeu de course avec un casque sur la tête.
Développement plus intelligent, délai de réalisation raccourci

Réduisez les cycles de développement via l'ingénierie des systèmes basées sur des modèles, une conception pilotée par la simulation et les accélérateurs prédéfinis. Nos investissements dans des plateformes embarquées, des frameworks de visualisation et d'étroits partenariats technologiques vous aident à passer plus rapidement du concept à la validation.

Un mécanicien automobile regarde l'écran d'un ordinateur portable.
Coûts réduit du cycle de vie et fiabilité améliorée

Réduisez au minimum les révisions et les problèmes de garantie grâce à des architectures robustes, des tests en amont et une validation intégrale. Nos services SDV et E/E intégrés assurent la qualité du concept au post-lancement. Ils aident ainsi à réduire le coût total de possession tout au long du cycle de vie du véhicule.

Une chaîne de montage automobile.
Nouveaux flux de revenus et nouvelles expériences de mobilité

Activez la monétisation au-delà du véhicule avec des services sans fil, des plateformes de données et des écosystèmes connectés. Nous vous aidons à créer des plateformes évolutives qui étendent la valeur ajoutée à des abonnements, des montées de version et des modèles économiques de mobilité nouvelle génération. Cela permet en parallèle de fidéliser le client via une personnalisation et des services plus intelligents pilotés par l'IA générative.

Un homme, téléphone à la main, assis sur le siège conducteur de sa voiture.
La crédibilité indexée sur le secteur

Profitez du leadership d'alliances sectorielles majeures (SOAFEE, AUTOSAR, COVESA, SAE International) et de notre engagement envers les normes d'avenir. Nous faisons en sorte que vos plateformes se conforment aux évolutions de la règlementation, aux besoins d'interopérabilité et aux écosystèmes de mobilité.

Un commercial et une famille en train de regarder une voiture.
Confiance et résilience à grande échelle

Notre moteur d'exécution mondiale certifié TISAX et ISO ainsi que nos laboratoires spécialisés vous permettent un fonctionnement d'envergure. Qu'il s'agisse de centres d'ingénierie automobile, de développement logiciel, de test et validation, de pôles systèmes embarqués ou de centres d'innovation manufacturière en Inde, en Allemagne, en Pologne, au Japon et en Amérique du Nord, notre présence en matière de prestation favorise la flexibilité, la conformité et la montée en charge plus rapide des projets.

Une femme regarde une voiture au garage tandis que des écrans d'ordinateurs affichent les données de ladite voiture.
NOS PARTENAIRES

Notre réseau international de partenaires

Des « software-defined vehicles » aux plateformes autonomes, nous collaborons avec des dirigeants industriels pour concevoir la mobilité de nouvelle génération qui bouleverse les marchés et transforme les expériences.

Les acquisitions stratégiques au service de l'innovation de la mobilité

Désormais partie intégrante de Cognizant, Cognizant Mobility (anciennement ESG mobility) et Mobica apportent leur grande expertise en matière de « software-defined vehicles », de plateformes embarquées et d'ingénierie de la périphérie au cloud. Ces acquisitions stratégiques renforcent notre présence locale en Allemagne et en Pologne. Nous aidons ainsi les clients à accélérer le développement de produits intelligents à plus grande échelle et avec plus de précision.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Les dernières actualités et perspectives

Gardez une longueur d'avance. Parcourez les dernières perspectives, tendances et actualités qui façonnent le monde de l'IoT et de l'ingénierie.

Cognizant et Elektrobit collaborent pour accélérer le développement de SDV

L'accélérateur de solution de Cognizant, optimisé par la solution adaptative AUTOSAR d'Elektrobit, est conçu pour répondre aux besoins toujours plus nombreux des clients en accélérant le cycle de développement des SDV.

Lire l'article
Une personne en train de visualiser une voiture futuriste sur une tablette.
Cognizant et Gentherm signent une entente stratégique en ingénierie produit et inaugurent un nouveau centre de services

Cette initiative conjointe vise à stimuler l'innovation thermique et l'adaptation de la prestation mondiale depuis l'Inde pour les systèmes de mobilité de nouvelle génération.

Lire plus
Vue d'une voiture gris métallisée de passage.
Cognizant s'associe à Siemens pour un accélérateur de solution destiné aux software-defined vehicles.

L'intégration de PAVE360 de Siemens permet les tests de phase initiale et accélère le développement des SDV grâce à la validation pilotée par simulation.

Lire plus
Vue d'un homme avec les mains sur le volant d'une voiture.
LEADERSHIP

Ouvrir la voie

Notre équipe apporte ses décennies d'expérience du domaine, entre expertise en ingénierie et vision stratégique.

Jörg Ohlsen

CEO, Mobility

Portrait de Jörg Ohlsen
Kedar Pathak

Offering Leader

Portrait de Kedar Pathak

