Solutions pour l’industrie

Cognizant accompagne la production pharmaceutique avec des solutions de transformation numérique de pointe. Notre expertise permet d'améliorer la performance des systèmes, de rationaliser les chaînes d'approvisionnement et de soutenir les projets d'Industrie 4.0 et de Lab 4.0, afin de garantir des opérations sans faille et la conformité aux BPF.

Nos services de conseil IT-OT, services sur site et d'intégration système excellent dans l'automatisation des lots, l'infrastructure et l'intelligence des données, les systèmes d'exécution de la fabrication (SEF), les laboratoires et les technologies numériques. En priorisant le retour sur investissement, l'innovation durable et les stratégies fondées sur les données, nous apportons des insights en temps réel à des fins de transformation métier.

Nous mettons à disposition de nos clients des Life sciences un portefeuille complet de solutions et concrétisons ensemble une vision commune : faire progresser la science et accélérer les thérapies qui améliorent la qualité de vie et les résultats pour les patients.