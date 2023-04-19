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Solutions pour l’industrie
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Avec un réseau de plus de 30 000 professionnels dans 37 pays, Cognizant est le partenaire mondial qui renforce l'industrie pharmaceutique.

Un seul partenaire de confiance pour la transition numérique de la production pharmaceutique et des laboratoires

Cognizant accompagne la production pharmaceutique avec des solutions de transformation numérique de pointe. Notre expertise permet d'améliorer la performance des systèmes, de rationaliser les chaînes d'approvisionnement et de soutenir les projets d'Industrie 4.0 et de Lab 4.0, afin de garantir des opérations sans faille et la conformité aux BPF.

Nos services de conseil IT-OT, services sur site et d'intégration système excellent dans l'automatisation des lots, l'infrastructure et l'intelligence des données, les systèmes d'exécution de la fabrication (SEF), les laboratoires et les technologies numériques. En priorisant le retour sur investissement, l'innovation durable et les stratégies fondées sur les données, nous apportons des insights en temps réel à des fins de transformation métier.

Nous mettons à disposition de nos clients des Life sciences un portefeuille complet de solutions et concrétisons ensemble une vision commune : faire progresser la science et accélérer les thérapies qui améliorent la qualité de vie et les résultats pour les patients.

Automatisation des lots
Automatisation des lots

Accroître l'efficacité des processus de fabrication et de laboratoire en améliorant la visualisation, le contrôle et la qualité, conformément aux BPF et aux normes ISO 9001. Automatiser les systèmes avec une gestion complète du cycle de vie et à une assistance de bout en bout.

Deux personnes en train de discuter et de regarder un écran d'ordinateur
Infrastructure et intelligence des données
Infrastructure et intelligence des données

Les stratégies d'industrie 4.0 facilite l'accès aux données, l'intégration fluide du cloud et le maintien d'une source unique de vérité pour favoriser les déploiements de systèmes mondiaux et l'excellence opérationnelle.

Image numérique abstraite d'une vague sur le côté droit du cadre
Système d'exécution de la fabrication
Système d'exécution de la fabrication

Nos solutions SEF vous permettent de consolider les données, de simplifier le traitement et d'accélérer la libération des lots. Ceci renforce l'efficacité et la productivité et diminue les erreurs humaines dans votre environnement de production.

Homme tapant au clavier en regardant un écran
Laboratoires numériques
Laboratoires numériques

Simplifier les processus de laboratoire avec des solutions numériques, l'informatique de laboratoire, la robotique et l'analyse de données avancée. Nos solutions améliorent l'efficacité des laboratoires.

Un scientifique remplissant une éprouvette.
Partenariats à valeur ajoutée
Partenariats à valeur ajoutée

Nous optimisons les systèmes existants et les infrastructures logicielles de nos clients en collaboration avec des partenaires de premier plan, dont les solutions technologiques sont robustes et la valeur ajoutée, exceptionnelle.

Gros plan sur la main droite d'une personne dont les empreintes touchent un tableau numérique horizontal
Outils pour votre transformation numérique
Outils pour votre transformation numérique

Nos produits prêts à l'emploi et nos accélérateurs éprouvés vous permettent de numériser et simplifier vos processus, d'optimiser vos opérations et de réaliser des économies de temps et d'argent.

un homme donnant des explications à une femme qui tient une tablette électronique

Services de production pour l'industrie pharmaceutique de Cognizant

Conseil IT-OT

Profitez du savoir-faire de 2 000 consultants IT-OT, spécialistes de la production et des laboratoires, et assurez-vous ainsi d'un usage des technologies numériques vraiment adapté à vos objectifs d'entreprise. Notre expertise porte aussi bien sur les programmes d'entreprise, les stratégies numériques, que sur les feuilles de route, les concepts, le design et la conformité des systèmes de production.

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Intégration système

Bénéficiez d'une assistance étendue tout au long du processus d'intégration du projet (planification, design, construction, essais et qualification). Mettez en œuvre des projets simplement, dans le respect des délais et du budget, tout en répondant aux exigences de votre entreprise. Comptez sur notre expertise pour mener à bien vos projets, permettre votre transformation numérique et améliorer la santé des patients.

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Services sur site

Améliorez le temps de production et la préparation aux audits avec nos services d'assistance « high-touch ». Gérez le cycle de vie des systèmes OT, IT de fabrication et de contrôle qualité des laboratoires, pour une conformité optimale. Cognizant propose une gamme complète de services sur site. Nos solutions sur mesure répondent à tous les besoins de soutien à la production, sur ou hors site.

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Publications

Impact pratique de l'IA générative dans le segment manufacturier de l'industrie pharmaceutique

Découvrez comment l'IA générative participe de l'efficacité opérationnelle et des gains de durabilité dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique.

En savoir plus
Une femme tient une tablette dans sa main.
IA traditionnelle et générative : aperçu de la nouvelle normalité pour les entreprises pharmaceutiques

Découvrez comment l'IA change la donne pour les entreprises pharmaceutiques, de la découverte initiale à la commercialisation.

En savoir plus
Espace de travail dans un laboratoire incluant un microscope et d'autres instruments
L'excellence de l'infrastructure de données change la structure de l'industrie biopharmaceutique

Découvrez comment la technologie d'historisation des données permet un traitement des données multi-systèmes et intersites pour stimuler l'innovation et l'efficacité de l'entreprise.

En savoir plus
Image abstraite d'un faisceau lumineux explosant en morceaux
Harmoniser le SEF de nouvelle génération et les approches traditionnelles pour une fabrication plus intelligente

Découvrez comment une stratégie de digitalisation exploitant les dernières innovations en matière de technologies SEF permet de rationaliser la fabrication dans l'industrie pharmaceutique.

En savoir plus
Homme équipé d'un masque et de gants regardant un flacon contenant un échantillon de spécimen génétique
Convergence IT-OT, analytique avancée et IA, alimentées par un état d'esprit résolument connecté

Découvrez comment ces technologies font évoluer le secteur biopharmaceutique vers la nouvelle ère numérique.

En savoir plus
Un homme et une femme examinent une unité de production dans une tablette.
Améliorer l'infrastructure de données dans l'industrie grâce aux technologies d'analyse des procédés (PAT)

Découvrez comment l'utilisation efficace des données PAT pour la production permet d'obtenir des informations opérationnelles en temps réel, un meilleur contrôle, des rendements plus élevés, une plus grande pureté et des cycles plus courts.

En savoir plus
Point abstrait relié à des courbes de niveau
Quels sont les avantages des jumeaux numériques dans l'industrie pharmaceutique ?

La technologie du jumeau numérique offre aux industriels du secteur pharmaceutique une solution prometteuse pour rationaliser leurs processus et améliorer la qualité et l'intégrité des données. Consultez notre blog pour en savoir plus.

En savoir plus
Image numérique d'une molécule d'eau

Livres blancs

Industrie 4.0

Révolutionner la production pharmaceutique grâce aux systèmes connectés et aux données

unité de production
Cybersécurité OT

Assurez la résilience des entreprises dans l'industrie pharmaceutique 4.0.

mains d'une personne tapant sur un clavier d'ordinateur portable
Rationaliser la validation des systèmes informatiques (CSV)

Une approche fondée sur les risques pour la production pharmaceutique et les laboratoires

une homme explique quelque chose à une autre personne sur un écran d'ordinateur portable
Sortie des données : connecter le cloud

L'analytique avancée au service de l'industrie pharmaceutique

vue de dessus d'une image ressemblant à un nuage sur un support éclairé

BROCHURE

Solutions de smart manufacturing

Tirez parti des technologies numériques pour de meilleurs résultats, plus rapides et rationalisés.

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couverture du livre blanc sur le smart manufacturing

BROCHURE

Infrastructure et intelligence des données de production

Maximisez le potentiel de vos données pour une prise de décision plus pertinente.

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Couverture de la brochure sur l'infrastructure et l'intelligence des données

BROCHURE

Développer des laboratoires numériques grâce à l'informatique, à l'automatisation et à l'analytique

Des solutions de laboratoire orientées patient pour faciliter la prise de décisions basées sur les données et optimisation des coûts.

En savoir plus
couverture du livre blanc sur les solutions de laboratoire numérique

BROCHURE

Solutions d'automatisation des processus

Soutenir vos objectifs numériques en améliorant la visualisation, le contrôle et la qualité.

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couverture de la brochure sur les solutions d'automatisation des processus

BROCHURE

Système d'exécution de la fabrication

Accélérer la libération des lots avec des systèmes numériques qui réduisent délais et erreurs, tout en fournissant des données riches et adaptées au contexte.

En savoir plus
page de couverture de la brochure sur les systèmes d'exécution de la fabrication
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Leadership

Gaurav Marya

Life Sciences SBU Head and Global Head of Health Sciences M&A, Cognizant

Gaurav Marya
Archana Ramanakumar

SVP and Global Head of Industry Solutions

Archana Ramankumar

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