Solutions pour l’industrie

Aider nos clients de l'industrie biopharmaceutique à se transformer grâce à la fabrication 4.0 Les systèmes de fabrication des sciences de la vie sont plus que jamais sollicités pour répondre aux exigences du secteur en constante évolution et aux changements en matière de prestations santé. Bien que les entreprises soient conscientes de l'intérêt de transformer leurs processus de fabrication grâce aux technologies modernes, il leur est parfois difficile de trouver le bon équilibre entre solutions numériques, refonte et mise en œuvre de nouvelles approches, tout en préparant leurs organisations à un changement radical. Les services de fabrication pour l'industrie pharmaceutique de Cognizant permettent aux clients d'exploiter les dernières technologies numériques. Ils créent des systèmes connectés qui favorisent l'efficacité et la transformation des activités, tout en se conformant aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) promulguées par la Food and Drug Administration américaine.