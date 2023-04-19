Industrie
APPROCHE
L'expérience fait la différence.
Nous résolvons les problématiques les plus importantes du secteur industriel. Nous sommes prêts à relever les vôtres.
CONSULTING ET SOLUTIONS
Optimisez l'impact de vos investissements technologiques et programmes digitaux
Cognizant offre des solutions complètes pour gérer les services de terrain des fabricants, afin de garantir la fourniture du bon service dès le départ et une gestion efficace du personnel chargé des services.
Nous aidons nos clients à passer de la vente traditionnelle d'équipements à l'adoption d'un modèle économique basé sur la prestation de services rendu possible par les technologies digitales. Nous proposons également une offre prête à l'emploi qui fournit aux industriels des capacités liées aux services de terrain reposant sur la propriété intellectuelle de Cognizant.
L'industrie 4.0 inaugure une nouvelle ère synonyme de plus d'agilité, de visibilité et de contrôle sur l'ensemble des systèmes informatiques et des systèmes technologiques opérationnels qui relient le monde physique des machines, des environnements et des produits. Les informations en temps réel provenant de systèmes et de données auparavant cloisonnés permettent de mener les opérations plus efficacement, de prévoir les défaillances et d'offrir un environnement de travail plus sûr. Découvrez comment nous travaillons avec nos clients sur l'ensemble des produits, des usines et des zones géographiques pour obtenir de meilleurs résultats métiers.
Usines connectées
Découvrez comment une offre de service modulaire vous aide à visualiser des informations en continu pour réduire vos coûts, améliorer votre productivité et concevoir des produits de nouvelle génération.
Cognizant OnePlant™
Adaptez vos opérations industrielles cloisonnées à de nouvelles exigences de personnalisation massive en adoptant un cadre plus intégré.
iREACH est la solution propriétaire de Cognizant destinée à aider les clients du secteur de la fabrication par processus à assurer leur conformité vis-à-vis de la réglementation de l'Union européenne sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH). Cette solution crée une base d'informations à partir des applications d'entreprise existantes et guide les utilisateurs à travers les étapes de la conformité REACH à l'aide de workflows configurables intégrés.
EXPERTISE
Segments de la fabrication dans lesquels nous intervenons
Production industrielle
Aider les fabricants d'équipement lourd, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCR), de fournitures industrielles et de systèmes d'automatisation à fabriquer des produits davantage connectés et à obtenir de meilleurs résultats financiers.
Découvrez comment des Services de processus métiers (BPS) modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients industriels.
BUSINESS INTELLIGENCE
Publications récentes
Obtenez les réponses à vos questions
Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.