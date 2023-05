L'industrie 4.0 inaugure une nouvelle ère synonyme de plus d'agilité, de visibilité et de contrôle sur l'ensemble des systèmes informatiques et des systèmes technologiques opérationnels qui relient le monde physique des machines, des environnements et des produits. Les informations en temps réel provenant de systèmes et de données auparavant cloisonnés permettent de mener les opérations plus efficacement, de prévoir les défaillances et d'offrir un environnement de travail plus sûr. Découvrez comment nous travaillons avec nos clients sur l'ensemble des produits, des usines et des zones géographiques pour obtenir de meilleurs résultats métiers.

Usines connectées

Découvrez comment une offre de service modulaire vous aide à visualiser des informations en continu pour réduire vos coûts, améliorer votre productivité et concevoir des produits de nouvelle génération.