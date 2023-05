Services de processus métiers

Renforcez l'engagement client Aujourd'hui, les banques sont contraintes de développer des modèles opérationnels axés sur le client, de réinventer leurs modèles de paiement et de crédit, et de s'adapter aux perturbations de plus en plus fréquentes du marché, tout en générant une croissance rentable. Pour prospérer sur ce marché en constante évolution, les entreprises doivent développer et gérer leurs opérations de façon intelligente et modulable. Forte de 25 ans d'expérience dans le domaine de la banque commerciale et la banque de détail, Cognizant est la seule entreprise dotée des capacités nécessaires pour vous aider à réussir. Nous assurons la transformation des processus métiers pour une gestion plus efficace et agile des activités de prêt immobilier, prêt, paiement et crédit. Nos équipes mettent en œuvre des modèles opérationnels innovants avec le coût total de possession le plus bas possible, ce qui permet de gagner en efficacité, se conformer aux exigences réglementaires et augmenter l'engagement client.