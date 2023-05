Services de processus métiers

Accélérer la transition numérique Les modèles économiques traditionnels de l'assurance ont longtemps été reconnus pour leur flexibilité remarquable, mais le secteur commence à ressentir l'impact du digital sur les offres de produits et services. Cette transition numérique changera la nature-même des produits et services, voire les modèles économiques. Le secteur des assurances fait face à une intense pression du marché sous diverses formes : les nouveaux entrants exploitent rapidement les nouvelles technologies pour proposer des offres de niche, tandis que les consommateurs réclament des expériences fluides comme celles qu'ils se voient proposer par les retailers et d'autres secteurs. Nous sommes convaincus que les entreprises qui évolueront rapidement et résolument en bénéficieront le plus. De nouvelles sources de revenus attendent les assureurs capables d'exploiter le numérique pour passer de la réactivité pure, l'idemnisation du risque, à des partenariats plus proactifs avec leurs clients, leur évitant peut-être des sinistres. Les assureurs les plus performants automatiseront les processus fastidieux pour concentrer leurs ressources sur la création d'expérience et la fourniture d'informations qui leur permettront d'emboîter le pas de leurs clients et prospects. Nous aidons les assureurs à réinventer et créer des processus adaptés au numérique qui amélioreront non seulement les performances, mais combleront les hiatus des processus reliant clients, fournisseurs et partenaires. Et ce grâce à des solutions d'automatisation et d'analyse, des plateformes et des solutions ad hoc. Cognizant a développé une multitude de solutions spécifiques et de plateformes exclusives pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, à la pointe du secteur pour obtenir de meilleurs résultats.