Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@346a1373" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5e49ec2" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2fb6fc3f" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@279252ad" Investisseurs
Cognizant Ignition

Accélérez la modernisation de vos données et analyses avec Cognizant Ignition

La modernisation des infrastructures de données permet d'accéder à des capacités de transformation et de redéfinir les positionnements compétitifs. Les entreprises qui posent de solides socles de données compatibles IA sont en mesure de déployer rapidement des solutions intelligentes. Les opérations s'en trouvent ainsi optimisées, qu'il s'agisse d'expériences client hyper-personnalisées, de chaînes logistiques optimisées ou de prise de décision automatisée. Ceci permet à ces entreprises de mener la révolution de l'IA par la transformation d'actifs de données en générateurs d'innovation et de revenus.

Cognizant Ignition, alimenté par l'IA agentique, offre une solution complète pour la modernisation des plateformes de données et de veille économique. Cette offre inclut l'automatisation, l'évolutivité, la rentabilité et la prise en charge du multicloud afin d'améliorer l'efficacité et la prise de décision tout au long du parcours de modernisation. Elle tire parti de la solution multi-agentique pour générer des informations métier et de l'innovation dans tous les secteurs.

Avantages

Elle sert de solution de transformation des renseignements sur les données qui change radicalement la manière dont les entreprises exploitent leurs actifs de données sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Accélération de la mise en marché

Gagnez du temps avec l'automatisation des tâches courantes et répétitives tout au long du cycle de vie des données, et réduisez le délai de réalisation.

une icône de tachymètre
Évolutivité et agilité

Cet ensemble d'outils est conçu pour s'ajuster à vos besoins métier par la prise en charge des environnements multicloud et l'adaptation aux divers cas d’utilisation.

une icône d'œil de bœuf
L'efficacité au regard du coût

Les processus normalisés et l'automatisation permettent d'importantes économies d’échelle, avec un retour sur investissement dans les six mois.

une icône de billets en dollars
Modernisation exhaustive des données

Soutenez l'intégralité du parcours de modernisation, depuis la stratégie jusqu'à la génération d'informations métier avec un minimum de perturbation opérationnelle.

une icône de lignes qui se terminent en flèche
Capacités IA avancées

Grâce à son copilote, son assistant virtuel et son architecture multi-agentique, Cognizant Ignition optimise l'efficacité de l'automatisation et fournit un solide framework d'IA générative pour la transformation des données et des analyses.

une icône de points technologiques convergeant vers le centre
Expérience client améliorée

Une interface ergonomique et un accès authentifié garantissent des interactions fluides et sécurisées avec l'ensemble d'outils.

une icône de tablettes

Exemples de cas client

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Cognizant Ignition assure une migration fluide et rapide en 5 mois seulement

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Cognizant Ignition assure une migration fluide et rapide en 5 mois seulement

Nous avons survitaminé la migration de Beehive Data Platform en transférant environ 4 To des systèmes existants vers AWS en 5 mois avec une planification intelligente, des correctifs en temps réel et la gestion des erreurs. Nous avons ainsi économisé 3 200 heures de travail et renforcé la confiance dans notre excellence en matière d'exécution.

Un homme en blouse blanche examine un échantillon à l'aide d'un microscope dans un laboratoire.

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT

Cognizant Ignition a contribué à hauteur de 70 % à l'effort de migration automatisée

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT

Cognizant Ignition a contribué à hauteur de 70 % à l'effort de migration automatisée

Grâce à une migration fluide de Teradata vers Snowflake à même d'assurer 100 % de fonctionnalité et 0 % d'interruption, nous avons permis à une société de média et de divertissement américaine de premier plan de réduire ses coûts de 40 % et de moderniser ses opérations sur les données.

Une caméra positionnée sur la scène d'un événement.

Accélération de la valeur métier :

Notre impact sur les tâches de modernisation des données et de la veille économique

25+

outils propriétaires et propriétés intellectuelles

Plus de 225

mises en œuvre auprès des clients

40 %

de réduction des coûts de modernisation

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

Veuillez saisir votre nom
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Veuillez saisir un nom d'entreprise valide
Veuillez saisir un numéro de téléphone valide
Veuillez sélectionner la région.
Sélectionnez le type de demande.
Veuillez préciser votre demande.
Veuillez cocher la case relative au consentement à la protection de la vie privée.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.