Notre approche

Uniper a développé un nouveau moteur de recherche de données internes et a fait appel à Cognizant pour sa construction et son lancement. Notre expérience réussie avec Insights Marketplace, une solution similaire, a convaincu Uniper de nous choisir comme partenaire de ce projet.

Nous avons suivi un processus en quatre étapes pour concevoir et fournir un moteur de recherche adapté aux utilisateurs métiers, aux propriétaires de données et aux spécialistes des données. Nous avons notamment développé des personas d'utilisateurs, construit une preuve de concept basée sur un catalogue de données Talend, localisé les propriétaires de données et construit un inventaire indexé des données partageables, et enfin construit le moteur de recherche de données et son interface intuitive en utilisant Microsoft Azure Cloud, Talend et React. Nous avons inclus des fonctionnalités conviviales, comme les recommandations basées sur l'IA/ML et la possibilité d'évaluer les ensembles de données, pour maximiser la valeur du moteur de recherche et accélérer son adoption.