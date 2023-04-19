Services SAP S/4HANA
Nos résultats en disent long
Cognizant et SAP S/4HANA apportent des avantages concrets aux clients grâce à la transformation digitale.
Réussissez votre déploiement S/4HANA dès le début
L' offre Intelligent ERP Modernization de Cognizant est une solution complète, qui réduit les risques et vous aide à construire un noyau intelligent à l'épreuve du temps. Elle permet la mise en œuvre d'une stratégie cloud robuste garantissant des résultats de qualité à chaque étape.
Offres
Une approche globale de la transformation S/4HANA
Notre plateforme Intelligent Enterprise permet d'obtenir des résultats tangibles à chaque étape de votre transformation. Enrichissez votre investissement SAP S/4HANA en accélérant le délai de mise sur le marché et en optimisant la valeur métier grâce aux bonnes pratiques cloud et aux indicateurs clés de performance du secteur, ainsi qu'à l'automatisation intelligente des applications.
- Bonnes pratiques sectorielles pour déployer efficacement des cas d'utilisation de S/4HANA
- Processus basé sur le cloud pour accélérer l'adoption du cloud et la stratégie
- Applications intelligentes open source pour favoriser l'innovation
- Intégration simple avec d'autres applications pour un traitement métier de bout en bout
- KPI sectoriels et informations permettant de prendre des décisions fondées sur les données
- Automatisation des processus intégrée pour améliorer la productivité et éliminer les redondances.
Un framework axé sur la valeur
Aujourd'hui, les entreprises doivent se transformer pour devenir des entreprises d'avenir. Le framework Learn Enable Accelerate Perform de Cognizant aide nos clients à adopter une approche axée sur la valeur avec une vision globale du cycle de transformation de l'entreprise. Nous réunissons les éléments constitutifs de RISE avec SAP et nos outils et frameworks propriétaires pour une livraison plus rapide.
Vos investissements S/4HANA en bref
Les services de conseil S/4HANA de Cognizant répondent à un large éventail de besoins clients en fonction de leurs objectifs métiers, qu'il s'agisse d'obtenir une vue à 360 degrés des systèmes actuels ou de hiérarchiser les meilleurs composants de la roadmap S/4HANA. Nous identifions avec nos clients les opportunités de transformation, d'innovation et de réingénierie des processus métiers à l'aide de notre cadre de conseil exclusif S/4HANA. Nous fournissons également des services de recherche de valeur et de démonstration de faisabilité associés à la plateforme Cognizant Intelligent Enterprise .
Notre programme de transformation de l'entreprise en tant que service aide les clients lors de la phase de recherche et d'évaluation de la valeur en référence aux standards du secteur et d'explorer et d'automatiser les processus pour s'aligner sur les meilleures pratiques S/4HANA
Avec Cognizant Advisory Services, vos investissements S/4HANA sont conçus spécifiquement pour vous et s'appuient sur des éléments probants qui définissent clairement la voie à suivre.
Accélérez votre mise en marché
Cognizant accélère vos mises en œuvre S/4HANA greenfield et facilite le déploiement avec des solutions industrielles propriétaires et prêtes à l'emploi. Nos indicateurs clés de performance intégrés permettent à nos clients de réduire de 30 % leur temps de mise en œuvre. Cognizant propose de nombreuses solutions préconfigurées pour S/4HANA basées sur les bonnes pratiques sectorielles dans les secteurs suivants :
- Industrie pharmaceutique
- Fabrication discrète
- Utilities
- Fabrication de produits chimiques
- Produits de grande consommation
- Fabrication de dispositifs médicaux
- Transport
Nos offres de services de mise en œuvre comprennent :
- Mise en œuvre et réingénierie de SAP S/4HANA basées sur les processus métier
- Conception et déploiement du modèle global SAP S/4HANA
- Approche du développement S/4HANA selon un modèle de factory utilisant des objets basés sur RICEFW pour la normalisation et le transfert facile aux équipes support.
- Extensions de SAP S/4HANA sur SAP Cloud Platform (SCP)
- SAP S/4HANA Master Data Governance (SAP MDG)
Votre conversion S/4HANA, plus simple et plus intelligente
Cognizant® SmartMove, notre S/4HANA Conversion Factory certifiée SAP alimentée par Cognizant® Brownfield Conversion Express, offre une solution de migration automatisée, validée, peu onéreuse, avec de faibles risques et des calendriers accélérés. Tous ces avantages transforment votre écosystème SAP en un environnement évolutif, intelligent et prêt pour l'entreprise.
En tirant parti de la solution Brownfield Conversion Express pilotée par l'IA générative (qui redéfinit votre approche de la validation et du rapprochement des données ainsi que de la correction du code), des accélérateurs prédéfinis et de la RPA (robotic process automation, ou automatisation robotisée des processus), la solution rationalise les processus et augmente la productivité.
Bâtie sur une méthodologie d'exécution éprouvée, avec des canevas standardisés et des portiques qualité, elle garantit une exécution cohérente et l'excellence de l'exécution. Vous pouvez ainsi avancer plus rapidement en toute confiance.
Accélérez le ROI, minimisez les temps d'immobilisation
L'hébergement de solutions SAP sur le cloud peut s'avérer complexe, qu'il s'agisse d'élaborer un argumentaire solide, de définir une feuille de route détaillée, de choisir la meilleure solution ou encore de migrer les instances pour les intégrer à l'environnement informatique existant.
En tant qu'intégrateur de solutions mondiales SAP certifié, Cognizant vous apporte les partenariats, l'expérience, les cadres, les outils et les accélérateurs requis pour surmonter ces obstacles et profiter pleinement de vos investissements SAP.
Profitez pleinement de votre environnement SAP
Nos méthodologies propriétaires permettent aux entreprises de tirer le meilleur parti de leur écosystème SAP grâce à des offres clés :
Le Cognizant Automation Center certifié SAP et doté d'une plateforme d'intelligence artificielle pour les opérations (AIOps) permet aux personnes et aux machines d'apprendre et de faciliter la transition vers le modèle opérationnel ZeroOps. Le machine learning vous permet de mettre les informations en contexte pour agir plus rapidement et vous préparer à l'automatisation, à l'optimisation et aux améliorations futures.
La solution agile et DevOps exclusive de Cognizant aide les équipes à travailler de manière fluide sur des sprints Agiles et des projets DevOps d'intégration continue (CI). Grâce à notre solution Agile et DevOps propriétaire, nous avons intégré Jira et SAP Solution Manager pour des services agiles et fluides. Les utilisateurs signalent une réduction de plus de 35 % du délai de mise sur le marché des nouvelles versions de logiciels, une livraison 45 % plus rapide des nouvelles fonctionnalités, une stabilité de l'environnement améliorée de 45 % et une résilience des produits améliorée de 33 %.
Un tableau de bord prédictif intelligent offre une vue en temps réel de tous les processus métiers et des indicateurs clés de performances associés, chacun mappé à ses couches informatiques comprenant l'application, la base de données, le stockage, le réseau, etc.
Soyez un acteur du changement
La solution de gestion du changement organisationnel (OCM) de Cognizant comprend huit axes de travail pour relever les principaux défis de transformation suivants :
- Stratégie de changement
- Évaluation de l'impact et de l'état de préparation
- Engagement des parties prenantes et alignement du leadership
- Télécoms
- Formation et Développement
- Conception organisationnelle
- Culture
- Concrétisation des avantages
En outre, nous proposons notre méthodologie exclusive de mise en œuvre basée sur SAP Activate, qui intègre les modèles, accélérateurs et extensions SAP standard. Notre framework est encore enrichi par un framework OCM dédié développé en collaboration avec une équipe de plus de 300 experts Cognizant. Il a été utilisé avec succès dans le cadre de projets où Cognizant a non seulement mis en œuvre SAP S/4HANA, mais a également dirigé l'ensemble des activités de gestion du changement et du programme.
« Nous avons choisi Cognizant en nous basant sur les éléments différenciants suivants. Tout d'abord, Cognizant disposait d'une solution plus complète offrant des services de mise en œuvre, d'hébergement et AMS. Ensuite, Cognizant a investi le temps nécessaire pour mieux comprendre le modèle opérationnel actuel et futur de notre entreprise. Troisièmement, Cognizant était prêt à faire appel à des partenaires dans des domaines tels que OCM et SCM. Enfin, la tarification de Cognizant était attractive. Cognizant était disposé à promouvoir notre programme au plus haut niveau de sa hiérarchie. »
- SVP & CIO, une société américaine de commercialisation et de distribution de batteries
« Il s'agit d'une réalisation extraordinaire, le plus grand projet informatique jamais entrepris par Grundfos. Et dans l'esprit des futures méthodes de travail, la conversion a été effectuée à distance. »
- Peter Munk Larsen, directeur principal, Solutions d'information SI chez Grundfos Management A/S
« Lorsque le Covid est survenu vers le deuxième jour de notre audit, il était clair qu'il devrait être effectué à distance. Nous étions dans le sprint 3 sur 6 du développement SAP. Qu'avons-nous fait ? Nous avons tenu bon. Semaine après semaine poursuivant la dynamique, SAP a mis en service ses solutions dans les délais, le respect du budget et sans tracas ni perturbations. Je suis très fier du travail d'équipe, du professionnalisme et de l'optimisme dont ont fait preuve toutes les parties prenantes. »
- Head of Finance, une chaîne britannique de grande distribution
« Nous avons lancé un ambitieux programme de transition, en nous associant à Cognizant pour la mise en œuvre et la livraison de SAP S/4HANA et SAP sur Azure. Après un projet de 10 mois, très intense, complexe et difficile, les nouveaux systèmes et infrastructures du cœur SAP S/4HANA ont été mis en service dans les délais impartis. Il s'agit d'une réussite remarquable, étant donné que l'ensemble du programme a été exécuté à distance en raison des restrictions liées au Covid-19. L'équipe Cognizant a travaillé sans relâche avec nos équipes informatiques et métiers pour proposer une solution SAP S/4HANA qui répondra à nos besoins pendant de nombreuses années. »
- DSI d'une entreprise manufacturière britannique
Points de vue
Nos partenaires
Nous formons des partenariats et des alliances stratégiques avec de grandes entreprises pour offrir des solutions complètes à nos clients. Nos principaux partenaires sont :
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