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Cognizant Innovation Network
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Cognizant Innovation Network est l'atout investissement d'entreprise de Cognizant. Il se spécialise dans le soutien aux startups de logiciels d'entreprise en début ou phase intermédiaire de développement. Cette initiative établit un flux direct entre l'innovation des startups et la mise en œuvre à l'échelle des entreprises. Elle permet ainsi à Cognizant de repérer des technologies d'avant-garde et de les intégrer plus rapidement que jamais dans les solutions destinées à sa base de clients Global 2000.
Cognizant Innovation Network fonctionne de concert avec le laboratoire IA de Cognizant qui identifie et valide les innovations les plus prometteuses. Si le laboratoire IA se concentre sur la recherche originale et le développement de propriété intellectuelle, le réseau d'innovation soutient les startups qui convertissent ces innovations en produits utilisables en entreprise. Il aide ainsi les clients à se doter des technologies de nouvelle génération et à les utiliser concrètement plus rapidement et de manière plus sécurisée.

Travaillez avec un AI builder

Accès anticipé aux prochaines nouveautés

N'attendez pas que l'innovation arrive à maturité. Cognizant Innovation Network vous enracine dans l'écosystème des startups, les incubateurs de la prochaine vague de révolution IA. Ainsi, votre entreprise bénéficie d'un tour d'avance avant le bouleversement.

Des dépenses IA aux bénéfices mesurables

Convertissez l'investissement IA en résultats financiers concrets. Les entreprises du portefeuille sont évaluées selon leur capacité à générer des gains de productivité et à favoriser des décisions plus éclairées ainsi qu'une meilleure gestion du risque. Ainsi, chaque solution soutenue par le réseau est conçue pour se répercuter sur votre résultat net.

Après les expériences, passez à la mise en œuvre

Forte de plus de 30 ans d'expertise dans la mise en œuvre en entreprise, Cognizant fait en sorte que les innovations des startups n'arrivent pas entre les mains des clients sous forme de prototype. Le réseau d'innovation valide, adapte et déploie des solutions parées à répondre aux exigences des entreprises mondiales dès le premier jour.

Un écosystème puissant pour une croissance mutuelle

Les entreprises du portefeuille accèdent à la base de clients Global 2000 de Cognizant ainsi qu'à son expertise sectorielle approfondie. Les clients accèdent à une sélection de technologies éprouvées à haut potentiel. Le réseau d'innovation crée de la valeur composée pour chaque acteur de l'écosystème.

4 500 milliards de dollars

de valeur de main-d'œuvre potentielle libérée par l'IA aux États-Unis (« Nouvelle technologie, nouveau monde 2026 », Cognizant)

Plus de 30 ans

Anticipation des basculements technologiques et mise au point de solutions professionnelles pour les clients du monde entier

Global 2000

L'envergure de la base de clients de Cognizant auxquels les sociétés ont accès via le réseau

L'investissement initial du réseau d'innovation concerne surtout les technologies à l'origine de la transformation la plus importante au niveau des opérations d'entreprise actuelles. Qu'il s'agisse de modèles d'IA de pointe, de systèmes agentiques ou d'infrastructure cloud et cybersécurité de nouvelle génération, les entreprises du portefeuille sont sélectionnées selon leur potentiel de génération d'impact évolutif et constructif pour les clients professionnels.

« Les entreprises ne peuvent se permettre d'attendre que l'innovation arrive à maturité avant d'agir, et nous non plus. Cognizant Innovation Network nous garantit l'enracinement dans un écosystème incubateur de la prochaine vague de révolutions IA et nous positionne pour les convertir en valeur d'entreprise mesurable. »

Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant

Ravi Kumar, CEO, Cognizant
Normes d'opérationnalisation via le cadre TRUST

« L'objectif consiste à aider les entreprises à convertir les dépenses IA en rendements financiers mesurables grâce à des gains de productivité, des décisions plus éclairées et une meilleure gestion du risque. Tous ces éléments sont au cœur de notre stratégie de croissance en tant qu'AI builder : transformer les percées de l'innovation en solutions professionnelles qui favorisent la véritable valeur métier. »

Jatin Dalal, Chief Financial Officer and Innovation Network Lead, Cognizant

Jatin Dalal, CFO & Innovation Network Lead, Cognizant

Découvrez comment rejoindre Cognizant Innovation Network.

Parés à intégrer l'innovation de nouvelle génération dans votre entreprise ou à concevoir la prochaine révolution avec Cognizant à vos côtés ?

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