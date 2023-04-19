Data et Intelligence artificielle
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FAQ solutions d'IA
L'IA est le domaine de l'informatique qui se concentre sur la simulation de l'intelligence humaine. La véritable signification de l'IA vient de la combinaison des niveaux d'intelligence rationnelle, émotionnelle et cognitive dans un processus plus large.
L'IA ouvre la voie à une nouvelle ère de croissance de la productivité, de collaboration entre humains et robots et, surtout, au caractère intuitif recherché par les consommateurs. L'intelligence artificielle identifie les opportunités et fournit des informations personnelles qui favorisent l'innovation. Que la croissance d'une entreprise soit pérenne, saisonnière ou seulement temporaire, la plateforme prédictive et évolutive de l'IA permet aux entreprises de répondre rapidement et facilement aux besoins des leurs clients et aux évolutions du marché. L'intelligence artificielle optimise et modernise les entreprises et les aide à repenser leurs processus.
L'IA prend de plus en plus d'importance dans les affaires. Il est intégré par défaut dans de nombreuses applications pour tirer parti de fonctionnalités telles que les recommandations, les actions automatisées de type « next-best-action » et les analyses basées sur la génération de langage naturel (NLG). Pour utiliser efficacement l'IA, il faut se concentrer sur l'application de technologies intelligentes afin de résoudre des problèmes opérationnels difficiles et d'améliorer l'activité de l'entreprise.
Les entreprises d'aujourd'hui utilisent l'IA de nombreuses façons. Il s'agit notamment de :
- Une entreprise de services publics a déployé un chatbot à commande vocale et piloté par l'IA pour aider les cadres, les gestionnaires de comptes et les techniciens de terrain à effectuer des recherches sur les services et solutions à l'aide de commandes vocales ou de requêtes saisies. Ceci a permis à l'entreprise de rationaliser les interactions avec ses clients et d'améliorer l'expérience utilisateur.
- Un assureur a utilisé le machine learning et l'analyse géospatiale pour mieux comprendre le marché complexe de l'assurance contre les inondations et a identifié une nouvelle opportunité commerciale de 3,3 milliards de dollars.
Pour créer une stratégie d'IA rigoureuse, une entreprise ne doit pas simplement prendre en compte les capacités technologiques. Chaque défi nécessitera le recours à divers outils, techniques et approches. Profiter pleinement de l'IA exige une expérimentation poussée et la capacité d'appliquer les enseignements tirés aux étapes suivantes du déploiement. Les entreprises doivent en tenir compte dans leurs plans. Une stratégie devrait commencer par mettre l'accent sur la valeur métier/l'impact et le comportement éthique/responsable, plutôt que sur les capacités et les algorithmes de la technologie.