SAP in der Cloud

Beschleunigen, aufbauen, migrieren, bereitstellen



Gemeinsam mit den Partnern nutzt Cognizant Best Practices für die Bereitstellung der SAP-Landschaft in der Public Cloud, für Neuimplementierungen (SAP Cloud Fit) und die Migration Ihrer bestehenden lokalen SAP-Workloads (SAP Cloud Shift). Dank umfassender Erfahrung mit der Umsetzung von SAP S/4HANA-Projekten in der Public Cloud haben wir geschäftskritische Systeme wie SAP S/4HANA mit einer Plattformverfügbarkeit von über 99,9+ Prozent und ausfallsicherer Notfallwiederherstellung konfiguriert.

Cognizant verbessert Ihre geschäftliche Agilität, reduziert die Gesamtbetriebskosten, beschleunigt die Bereitstellung und garantiert eine Null-Fehler-Transition in die Cloud. Wir haben in den Aufbau von eigenen Frameworks für SAP Cloud Assessment und Transformation sowie SAP HANA Assessment und Transformation investiert. Gemeinsam unterstützen sie uns bei der zügigen Umsetzung Ihrer Cloud-Strategie und der beschleunigten SAP-Migration von lokaler Bereitstellung in die Cloud—ohne hohe SAP-Kapitalausgaben.