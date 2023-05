Cognizant® SmartMove

"Ich habe mich sehr gefreut, dem Team in Deutschland persönlich für den Erfolg danken zu können, zu dem es uns bei unserer letzten SAP S/4HANA-Bereitstellung verholfen hat. Es gab knifflige Bereiche, aber das Projekt wurde pünktlich, qualitativ hochwertig und innerhalb des Budgets geliefert. Während des gesamten Projekts arbeiteten die Cognizant-Mitarbeiter:innen mit unseren globalen internationalen Geschäftsprozessarchitekten und den lokalen chinesischen Key-Usern als "ein Team" zusammen. Angesichts des erfolgreichen ersten Monatsabschlusses am Freitag wäre es kaum möglich, einen reibungsloseren Start in unserer ERP-Einführungsgeschichte zu finden." – Director Global ERP-Projekte, Multinationales Pharmaunternehmen, Hauptsitz in Deutschland