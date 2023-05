Kundendaten

Wir liefern überragende Benutzererfahrungen in allen Ihren Kanälen, indem wir das Kundenverhalten in Echtzeit analysieren. So können Sie Kundenbedürfnisse vorhersehen und die richtigen Märkte und Chancen für Geschäftswachstum und Kosteneinsparungen ermitteln. Mit Cognizant flexiblen Technologieplattformen optimieren Unternehmen ihre Datenanalyse und maschinelles Lernen. So erreichen sie: