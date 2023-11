Unser Ansatz

Cognizant- Berater:innen und Digital-Ingenieur:innen arbeiteten mit Amref und GSK an der Entwicklung einer „zentralen“ Berichtsplattform, die einfach zu verwenden und zu verwalten ist, aussagekräftige und umsetzbare Erkennt­nisse liefern kann und deren Betrieb erschwinglich ist.

Cognizant integrierte Daten aus den drei digitalen Tools von Amref und nutzte Grafana als Open-Source-Datenanalyse- und Visualisierungs­plattform, um die erforderlichen Berichte und Erkennt­nisse bereitzustellen. Das Ergebnis war eine sichere, skalierbare und erweiterbare Berichts­umgebung, die an alle 35 Länder angepasst werden kann, in denen Amref tätig ist. Die während der Übung gesammelten Erkenntnisse haben auch gezeigt, wo Amref seine Daten­erfassungs­prozesse verbessern und so in Zukunft mehr Erkenntnisse gewinnen kann.