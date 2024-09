Die KI-gestützte Zukunft: Ein unkomplizierter Transformationsansatz 

Unternehmen, die in der Lage sind, die Innovationszyklen auf diese Weise zu verkürzen, werden erhebliche Erstanbietervorteile erzielen.

Datenmodernisierung ist nicht verhandelbar. Im Zeitalter der KI ist die Umwandlung der zugrunde liegenden Datengrundlagen der Preis für den Einstieg. Stellen Sie sich einen KI-Assistenten vor, der auf fragmentierte, unvollständige Daten trainiert wird und versucht, Dienstleistungen im Gesundheitswesen zu personalisieren. Die Folgen wären katastrophal.



Um in einer Zukunft der „KI überall“ wettbewerbsfähig zu sein, müssen Unternehmen Datensilos und Inkonsistenzen aufbrechen. Vertrauenswürdige Datenkataloge müssen Echtzeit- und historische Quellen nahtlos integrieren und Transparenz in Bezug auf Herkunft, Annahmen und vorgenommene Korrekturen bieten.

Die Art der Arbeit selbst verändert sich. In dem Maße, in dem personalisierte KI-Assistenten und intuitive Low-Code-Plattformen die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Technik verändern, werden sich viele Dinge dramatisch verändern: die Art der Arbeit, die Relevanz bestimmter Fähigkeiten und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird.



Um diesen Wandel zu bewältigen, müssen Unternehmen der Neugestaltung von Prozessen und Organisationen, der Qualifizierung und dem Change Management Priorität einräumen. Außerdem müssen sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen, um mit KI zu einer nachhaltigen und gerechten Zukunft beizutragen. Führungskräfte, die das weitreichende Erweiterungspotenzial von KI über die rein.

KI-Reifegrad: die Startrampe für eine KI-gestützte Zukunft

Angesichts des derzeitigen Tempos der technologischen Entwicklung geht es bei der „KI-Reife“ wirklich darum, wie gut das Unternehmen für den Wettbewerb und das Gedeihen in einer Zukunft gerüstet ist, in der KI in jeden Prozess, jedes System und jede Arbeitsaufgabe integriert ist. Die KI-gestützte Transformation ist ebenso sehr eine Änderung der Denkweise, des Modus Operandi und der Kultur wie eine physische Umrüstung. Unternehmen müssen sich sowohl gegen neue Risiken absichern als auch in der Lage sein, neue, durch KI geschaffene Chancen schnell zu ergreifen.

Im Folgenden stellen wir eine Reihe von Maßnahmen vor, die Unternehmen mit Zuversicht ergreifen können, um sich in vier Schlüsselbereichen vorzubereiten: Daten, Technologie, Belegschaft und Wandel selbst.

1. Bereiten Sie sich vor auf die Datenwirtschaft