Unser Engagement für die Förderung von Vielfalt und Integration im gesamten Unternehmen geht weiter. Zum 31. Dezember 2021 betrug der Anteil der Frauen an unserer weltweiten Belegschaft 38 Prozent, und 38 Prozent aller weltweit neu eingestellten Mitarbeiter:innen waren weiblich. Alles gut also? Nein, unsere Investitionen in Frauenförderung gehen weiter.

Cognizant hat sich den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit verschrieben und fördert Diversität und Inklusion in der Belegschaft, in seinen Communitys und Partnerschaften. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau eines erstklassigen, vielfältigen und integrativen Teams und die Förderung einer Hochleistungskultur.

Unsere Arbeit im Bereich Vielfalt und Integration ist im gesamten Unternehmen auf verschiedenen Ebenen organisiert, sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene, und hier sind einige Beispiele dafür, was wir tun:

Completely Cognizant. Dies ist unser übergreifendes Programm für Diversität und Inklusion , das uns hilft, eine vielfältige Belegschaft aufzubauen und eine Kultur der Zugehörigkeit zu fördern. Die Diversifizierung unserer Mitarbeiter:innen beginnt mit unserer Talentpipeline. Deshalb haben wir Programme eingeführt, die unsere Einstellungsinitiativen verbessern, einschließlich der Einrichtung vielfältigerer Einstellungsgremien und der Erstellung geschlechtsneutraler Stellenbeschreibungen für unseren Einstellungsprozess.

Das Führungsprogramm Propel. Propel ist das Programm von Cognizant zur Entwicklung von Führungskräften, das darauf abzielt, eine starke Pipeline von weiblichen Führungskräften aufzubauen. Diese Initiative bietet weiblichen Führungskräften eine Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig unterstützen, lernen, ihre Führung und Präsenz zu verstärken, ihr strategisches Netzwerk zu erweitern und Zugang zu internen und externen Vordenker:innen zu erhalten. Bis Ende 2021 haben 1.000 leistungsstarke Frauen das Programm durchlaufen.

Programm Women Rising. Das neue Women Rising Program, ein externes Programm, ist eine ganzheitliche sechsmonatige persönliche und berufliche Entwicklungsreise für Frauen, die ihre Führungskompetenzen stärken wollen. Derzeit führen wir ein Pilotprojekt mit 21 Teilnehmerinnen durch - das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, denn Frauen aus aller Welt bezeichnen es als "lebensverändernd".

Frauen verbinden. Innerhalb von Cognizant gibt es viele verschiedene Communitys, in denen sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen können. Es handelt sich um eine Gemeinschaft von etwa 300 Frauen auf Führungsebene, die informell Themen von der Geschäftsstrategie über die Karriereentwicklung bis hin zu Fragen der Geschlechtervielfalt diskutieren.

Die Initiative zur Stärkung der Rolle der Frau (WE). Sie ist Teil der Gesamtstrategie von Cognizant zur Förderung von Vielfalt und Integration. In den nordischen Ländern haben wir eine lebendige WE-Community, in der sich etwa 300 Frauen treffen und vernetzen. Bislang haben wir im Jahr 2022 mehrere virtuelle Veranstaltungen und eine interaktive Sitzung mit Yammer sowie Mittagessen und Picknicks mit inspirierenden Rednern organisiert.

Die Women Empowerment Community wird auch weiterhin Folgendes ausbauen:

- Unterstützung der derzeitigen Belegschaft und der Schaffung einer Pipeline neuer Kandidat:innen

- die weiblichen Talente, die wir haben, zu halten, indem wir sie ansprechen und einbeziehen

- Unterstützung der Rekrutierungsbemühungen für mehr Geschlechtervielfalt bei Cognizant in den nordischen Ländern

- Organisation von inspirierenden und lehrreichen Aktivitäten

- Engagieren Sie sich in den Mentoring- und Sponsoring-Programmen von Cognizant

- Konzentration auf die von Cognizant angebotenen Schulungen zu unbewusster Voreingenommenheit und Integration

- Weitere Unterstützung der globalen Initiative zur Entwicklung von Frauen in Führungspositionen

Ich habe die Absicht, mit einer integrativen Denkweise zu führen, und werde daher Vielfalt und Integration bei Cognizant weiterhin zur obersten Priorität machen. Ich und meine Kolleg:innen wollen, dass dieses Unternehmen ein möglichst vielfältiges und integratives Umfeld ist, in dem alle Menschen ihre Phantasie ausleben und ihre beste Arbeit leisten können. Erfahren Sie hier mehr über unsere Arbeit.