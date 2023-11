Der CRCM-Workflow gewinnt Zeit zurück und generiert Nettoeinnahmen

Mit CRCM Workflow, ARM Pro und dem Serviceteam für Revenue Cycle Management von Cognizant haben MetroHealth und Cognizant weitere Prozessprobleme in ihren Systemen identifiziert, die zu ausstehenden oder abgelehnten medizinischen Ansprüchen führen können, beispielsweise wie die Beobachtungs­stunden von Patient:innen in das elektronische Gesundheits­akten­system von MetroHealth eingegeben werden . Diese Lösung erforderte die Erstellung einer Regel, um sicherzustellen, dass die Stunden pro Tag der Leistung und nicht als Ganzes gemeldet werden, um Ablehnungen durch Medicaid-Managed-Care-Pläne zu vermeiden. Diese Art von Lösungen im gesamten Umsatzzyklus und darüber hinaus führten zu einem 30-prozentigen Rückgang der Zahl der abgelehnten Ansprüche und brachten dem Unternehmen über einen Zeitraum von einem Jahr zusätzliche Einnahmen in Höhe von 13 Millionen US-Dollar ein. Die durchschnittlichen Abholungen pro Tag stiegen von Q1 bis Q4 in einem einzigen Jahr um 25 %. Durch die Verbesserung der Prozesse, die sich auf die rechtzeitige Zahlung seiner Ansprüche auswirken, bietet MetroHealth den Patient:innen ein besseres finanzielles Erlebnis.