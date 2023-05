Was ist ein Online-Whiteboard?

Ein Online-Whiteboard - auch interaktives Whiteboard genannt - ist ein Lernwerkzeug, das die Vorteile eines traditionellen Whiteboards in einem Raum über das Internet an entfernte Kollegen weitergibt. Sie ermöglicht es Moderatoren, Konzepte zu erläutern und Ideen mit Kollegen in Echtzeit über das Internet zu erkunden – in der Regel über eine Videokonferenzanwendung (wie Webex, Zoom, Teams usw.).

Welche geschäftlichen Vorteile bietet ein Online-Whiteboard?

Online-Whiteboards sind sowohl für Unternehmen als auch für akademische Einrichtungen zu wichtigen Werkzeugen geworden, die Effizienz, Komfort, Engagement und Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Tools gehören: