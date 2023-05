Was ist digitales Business?

Digital Business ist der Prozess der Anwendung digitaler Technologie zur Neuerfindung von Geschäftsmodellen und zur Transformation der Produkte und Kundenerfahrungen eines Unternehmens – innovative Produkte, die neue Werte schaffen und Menschen mit Dingen, Erkenntnissen und Erfahrungen verbinden.

Was sind die geschäftlichen Vorteile des digitalen Geschäfts?

Das digitale Geschäft ermöglicht es einem Unternehmen, seine Kund:innen besser zu binden, indem es:

Erfinden neu, wie sie mit ihren Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen interagieren

Erstellen von disruptiven Geschäftsmodellen

Konzeption und Aufbau innovativer Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen

Entwicklung von Go-to-Market-Ansätzen

All dies wiederum ermöglicht es dem Unternehmen, neues Wachstum, sinnvolle Differenzierung und echten wirtschaftlichen Wert zu generieren.

Was ist der beste Ansatz, um ein digitales Unternehmen aufzubauen?



Ein nachweislich erfolgreicher Ansatz besteht darin, Data Science, Design Thinking und fundiertes Branchen- und Prozesswissen mit umfassenden technologischen Fähigkeiten zu kombinieren, um die physischen und virtuellen Aspekte eines Unternehmens über alle Kanäle hinweg nahtlos zu vereinen. Durch den Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) können Unternehmen:

Gewinnen Sie Erkenntnisse, auf die sie reagieren können

Entwickeln Sie neue Geschäftsmodelle und Go-to-Market-Strategien

Entwickeln, prototypisieren und skalieren Sie sinnvolle Erlebnisse für ihre Kund:innen

Welche Komponenten sind erforderlich, um ein digitales Unternehmen aufzubauen?



KI. Mit KI kann ein Unternehmen Marktveränderungen voraus sein, Kundenwünsche antizipieren und schneller und genauer als die Konkurrenz Prognosen erstellen. Es weiß, was passiert und warum, und schreibt dann die besten Entscheidungen vor. Und es kann jeden Aspekt seines Betriebs modellieren, um selbst unter den komplexesten Bedingungen Ergebnisse mit mehreren Zielen zu erzielen.



Digital Engineering. Neue digitale Erfahrungen transformieren Customer Journeys, blitzschnelle Innovation bringt neue Marken hervor und branchenorientierte Technologie zieht ganz neue Kundenerwartungen nach sich.





Digitale Strategie. Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Tools steigt auch die Kundennachfrage und der interne Druck, Produkte und Dienstleistungen fit für die Digitalisierung zu machen. Die Implementierung einer effektiven Digitalstrategie über die Front-, Middle- und Back-Office IT-Umgebungen hinweg ist entscheidend, um relevant zu bleiben.

Interaktiv. Gut gestaltete interaktive Erlebnisse beginnen mit der Abstimmung der Systeme und Geschichten eines Unternehmens mithilfe eines Prozesses, der auf der Philosophie basiert, dass jede menschliche Erfahrung davon geprägt sein muss, was Menschen fühlen, was sie brauchen – über das hinaus, was sie wollen – und was es braucht, um es zu machen passieren.



Internet der Dinge. Intelligente Produkte und Lösungen, die durch das Internet der Dinge (IoT) und die Ankunft von 5G angetrieben werden, werden bald jeden Aspekt unseres Lebens berühren. Einige werden sogar für uns denken. Branchenübergreifend schaffen Unternehmen, die Produkt, Geschäft und Konzern miteinander verbinden, praktisch verwertbare Informationen, die ihnen mehr Effizienz, verbesserte Produktivität und neue Produkte liefert.