Was ist ein Data Lake?

Data Lakes sind große Sammlungen von Daten aus vielen, oft unterschiedlichen Quellen, die sich über ein ganzes Unternehmen erstrecken. Für die Erstellung eines Data Lake können Ihre Daten aus folgenden Breichen gesammelt werden: Internet der Dinge Sensoren oder Geräte, Website-Traffic, LinkedIn- oder Twitter-Aktivitäten und Unternehmensverkäufe.

Die Datenmenge, die in Data Lakes gespeichert ist, ist massiv und erreicht manchmal Petabyte an Volumen. Ein Data Lake speichert Daten in einer natürlicheren Form, verglichen mit einem Data Mart. Dies hilft bei der Erfassung von Daten aus verschiedenen Quellen und Strukturen. Es ist wichtig, dass ein Unternehmen seinen Data Lake richtig einrichtet und pflegt und dabei Themen wie Data Lake Governance, Datenschutz und Sicherheit berücksichtigt.

Was sind die geschäftlichen Vorteile eines Data Lake?

Data Lakes werden zum zentralen Bestandteil von Unternehmensdatenstrategien, unabhängig von der Quelle oder dem Format. Zu den geschäftlichen Vorteilen des Data Lake gehören: