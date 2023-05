Was ist Konversationelle KI?

Konversationelle künstliche Intelligenz ist intelligente Software, die darauf ausgelegt ist, menschliche Spracheingaben zu verstehen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Intelligente Chatbots interagieren umgehend mit Interessenten, bieten erstklassigen Service und verstärken Ihre digitale Marke in sozialen Medien, auf Websites, mobilen Endgeräten und bieten eine wachsende Palette von intelligenten Geräten.

Was sind die Geschäftsvorteile von konversationeller KI?

Conversational AI steigert den Umsatz über digitale Handelskanäle mit personalisierten, 24x7 menschenähnlichen Bots. Diese Chatbots steigern die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter durch die Automatisierung von hochfrequenten und routinemäßigen Service-Desk-Interaktionen. Sie senken auch die Kosten für den Kundenservice und verbessern gleichzeitig die Kundenzufriedenheit und -treue.

Wie nutzen Unternehmen Conversational AI, um Kundeninteraktionen zu vereinfachen?

Um in der Gegenwart wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Branchen weiterhin in die Zukunft zu führen, setzen Unternehmen Conversational AI-Lösungen auf vielfältige Weise ein.

Ford hat Amazon Alexa in seine neueren Autos integriert, sodass Fahrer direkt von zu Hause aus raffinierte Dinge wie Reifendruck, Wartungsanforderungen, Benzin usw. überprüfen können. Progressive bietet Kund:innen über Google Home Versicherungstipps an. Starbucks stellte „My Starbucks Barista“ vor – eine KI-basierte App für mobile Bestellungen. RBS hat einen KI-basierten Bot namens „Luvo“ eingeführt, um Kund:innenen bei der Beantwortung von Fragen zu Finanzdienst­leistungen zu unterstützen. Domino's hat einen Facebook-Messenger-Chatbot zum Bestellen von Pizzen gestartet. Der Modehändler H&M hat einen Bot entwickelt, der als „Personal Stylist in your pocket“ konzipiert ist.

Welche wichtigen Faktoren sind bei der Bereitstellung von Konversations-KI-Lösungen zu berücksichtigen?

Bewerten Sie beim Entwerfen von Konversations-KI-Lösungen, wie Sie die folgenden fünf Überlegungen am besten angehen:

Amortisationszeit – Wie viel Zeit haben Sie zum Experimentieren? Ist Ihre Branche bereits ein Fast Adopter von Conversational AI? Können Sie durch schnelles Handeln den Maßstab für Ihre Wettbewerber:innen setzen? Fokus für das Unternehmen – E-Commerce-Kanäle, Mitarbeiter-Service-Desks, Kundenservice-Center – es gibt viele Ausgangspunkte, also beginnen Sie damit, Ihr Projekt an Ihre dringendsten Bedürfnisse oder die beste Chance auf Innovation zu binden. Sprachunterstützung – Wie viele Sprachen müssen Sie anfänglich unterstützen? Langfristig? Denken Sie an die verschiedenen Regionen, Länder und sogar Dialekte, mit denen Sie sich verbinden möchten. Datensouveränität – Drittanbieter oder On-Premise? Conversational AI generiert bei jeder Interaktion signifikante Daten. Willst du es besitzen, abbauen und schlauer werden, wenn es wächst? Plattformreichweite – Auf wie viele (und welche) Plattformen möchten Sie abzielen – denken Sie an Mobilgeräte, Web, soziale Netzwerke, Messaging, In-Home usw.? Über welche Plattformen kommunizieren Ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner heute?

Gibt es ein nachweislich erfolgreiches Framework für die Implementierung von Conversational AI?

Als Rahmen für die weitere Entwicklung sollten Sie den „Drei-M“-Ansatz anwenden: